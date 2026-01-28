自由電子報
自由開講》美國忙著編預算挺台 藍白卻忙著把錢擋在門外

2026/01/28 11:30

◎ 再米

美國聯邦眾議院於22日通過「2026財年綜合撥款法案」，其中包含10億美元「台灣安全合作倡議」（TSCI）資金，以及1.5億美元的庫存回補款項；示意圖。（法新社、歐新社，本報合成）美國聯邦眾議院於22日通過「2026財年綜合撥款法案」，其中包含10億美元「台灣安全合作倡議」（TSCI）資金，以及1.5億美元的庫存回補款項；示意圖。（法新社、歐新社，本報合成）

國防不是口號競賽，而是時間競賽、交付競賽。盟友今天看的不是我們說得多大聲，而是能不能按期交付戰力：採購、到貨、訓練、整合，每一步都要時間。台灣若把關鍵投資鎖在程序入口，就是主動替對手爭取時間，也讓盟友的支持變得難以對內交代

一月二十一日，美國眾院撥款委員會公布國防撥款折衷案，依總統預算請求編列十億美元支持「台灣安全合作倡議」，並另列一點五億美元替換援助台灣的國防物資。重點不在數字多寡，而在「制度化」：可追蹤、可監督、可驗收。華府用預算把支持寫進流程，同時也在對台灣提問：你們自己，是否把自助寫進制度運作？

反觀國內，行政院2025年十一月提出、規劃多年期投入一點二五兆的國防特別條例，至今仍在立院程序委員會屢遭杯葛，付委審查一再被擋。在野提出軍人待遇、財政分配、資訊透明等質疑，這些都可以談，也應該談；但把法案卡在入口，等於用「不讓審」取代「嚴格審」。結果很單純：總預算拖，特別預算也拖，國防形成雙重停擺。

國防部主計局歲計處長陳韋廷少將指出，2026年度國防預算受總預算未付委影響金額達780億元，將衝擊海馬士火箭、魚叉飛彈等軍購案及官兵權益。（資料照）國防部主計局歲計處長陳韋廷少將指出，2026年度國防預算受總預算未付委影響金額達780億元，將衝擊海馬士火箭、魚叉飛彈等軍購案及官兵權益。（資料照）

交貨期不會因政爭縮短，訓練期不會因口水加速。延宕每一天，都在把風險成本推給國軍與全民，也在削弱嚇阻，讓外界懷疑台灣是否真有行動共識。國防部既已以機密方式對立委專報並釋出可公開方向，就更該回到民主制度的正軌：進委員會、分項審查、逐項詢答、設定里程碑與責任分工；該刪的刪、該凍的凍、該改的改，把肥肉剃掉、把肌肉長出來。把程序當否決權，只會留下癱瘓。

同樣地，執政團隊也要把「快」建立在「透明」之上：把分項目標、交付節點、維保與訓練成本說清楚，讓人民看得懂、讓立委抓得到責任。可以嚴審，但不能不審；可以爭論路徑，但不能把時間交給對手。美國已把挺台寫進預算，台灣更該把自助寫進制度：該審就審、該改就改、該過就過。

國家安全不容押注在程序封鎖上；今天啟動審查，就是明天縮短缺口。讓世界看到：台灣有辯論，更有行動

（作者為退休人士）

