自由開講》「ven」字戳破小粉紅玻璃心 語言玩笑見兩岸認知鴻溝

2026/01/28 09:00

◎ Sky

一名網友在社群平台分享在早餐店遇到中國人點餐頻頻喊「我再Ven一次」的影片。（擷取自Threads）一名網友在社群平台分享在早餐店遇到中國人點餐頻頻喊「我再Ven一次」的影片。（擷取自Threads）

發音差異變戰場　中國網友先怒後酸

近日社群平台「Threads」掀起「Ven Ven」的話題，源於一名台灣網友兩年前在早餐店碰到一名中國人頻頻嚷嚷「我再Ven一次」，令台灣網友好奇為什麼「問」的「ㄨ」會發成「Ven」。這原本是一場輕鬆的語言玩笑，卻在演變成兩岸論戰。

一名中國網友不滿台灣網友調侃中國人將「問」字念成「ven」，強調普通話正確發音為「wen」，痛批相關玩笑「缺乏語言基礎」，甚至反諷台灣腔調「像小學三年級朗誦」，試圖將爭議拉回「誰才標準」的語言框架。

雙重標準遭點破　台灣網友幽默反擊

然而，中國網友的指責並未獲得共鳴，反而引發台灣網友反問：既然「灣灣」可以被解釋為親切暱稱，為何「ven ven」就成了不可碰觸的禁語？大量台灣網友以諧音、雙關語回擊，如「明知故Ven」、「ven一下就破防嗎」、「現在連ven都不能ven？」等，讓討論迅速轉為諷刺與幽默，也使更多中國網友「翻牆」加入，卻屢屢被戲稱「玻璃心碎滿地」。

面對中國網友的自我辯護，多數台灣網友以諧音、雙關語回擊。（擷取自Threads）面對中國網友的自我辯護，多數台灣網友以諧音、雙關語回擊。（擷取自Threads）

語言之爭表面化　實則是身份焦慮

值得注意的是，這場「ven」之爭早已超越發音本身。當中國網友強調「普通話正確性」，台灣網友則回以「我們本來就不是同一個國家，為何要用你的標準檢討我？」甚至有人巧妙以英美語言差異作比喻，反諷「謝謝你支持台灣獨立」，一語道破爭論背後的政治與認同張力。

整體而言，「ven」只是導火線，真正被戳破的，是對差異的容忍度。台灣網友以玩笑回應、以幽默化解衝突，反觀中國網友卻頻頻上綱到「正確性」與「被冒犯」，最終反而坐實「破防」標籤。語言本就多元，笑點也因文化而異；當一個字就能引爆情緒，恰恰顯示的不是語言問題，而是對他人存在方式的不安與焦慮

當中國網友因一個字就能引爆情緒，恰恰顯示他們對他人存在充滿不安；示意圖。（路透檔案照）當中國網友因一個字就能引爆情緒，恰恰顯示他們對他人存在充滿不安；示意圖。（路透檔案照）

（作者為研究生）

