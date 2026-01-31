自由開講》日韓捨恩怨「擊鼓外交」 台灣藍白還要鬧多久？

◎ 楊智強

日本首相高市早苗（右）1月14日身穿運動服，與南韓總統李在明（左）一同打爵士鼓，演奏BTS名曲，展現另類的「音樂外交」。（路透檔案照）

近日，日本奈良古都上演了一場令東亞政壇屏息的「鼓樂外交」。自民黨右翼首相高市早苗，與甫訪中歸國的韓國左翼領袖李在明，跨越了彼此深層的意識形態鴻溝，象徵合作的擊鼓。這場被視為「政治實境秀」的背後，實為日韓兩國在現實主義框架下，試圖跨越近代殖民史的泥淖，尋求國家生存利益的歷史修辭。

首先，流行文化的選曲折射出日本保守派的立場調整。高市早苗選擇合奏BTS與K-pop熱門曲目，象徵日本從過去的競爭排斥，轉向承認韓國文化在全球體系中的軟實力。「合奏」遞出橄欖枝，更為李在明建構了政治防火牆，降低其在國內被貼上「媚日」標籤的風險，促成兩國在民主陣營中的戰略合流。

更具政治智慧的安排，在於會晤地點奈良法隆寺。高市顯然意圖將兩國關係的時間軸，從痛楚的近代殖民記憶，拉長至一千三百年前的奈良時代。透過「百濟觀音像」等古代文化同盟與技術輸出的深層連結，日方巧妙地將韓國定位為日本古代的「文化導師」，兩國領導人示範如何透過歷史敘事的多樣化，繞過民族主義情緒，為國家戰略創造出靈活的緩衝空間。

反觀台灣，當日韓都能為了區域穩定而放下歷史恩怨，台灣內部的政論氛圍卻仍深陷於意識形態的泥淖與無謂的政黨內耗。特別是目前的國會亂象，藍白兩黨在許多重大國防、外交預算與法案上的杯葛，往往受制於短期政黨紅利的精算，而非國家長遠利益的佈局。

2026年度中央政府總預算持續在立法院卡關，民進黨呼籲在野黨把握時間審查總預算案與國防預算，「欠錢不要欠過年」。（資料照）

日韓的鼓樂外交，印證了執政利益與國家生存，終歸要高於意識形態。高市早苗與李在明並非抹滅過去，而是選擇不讓過去綁架未來。台灣在野黨藍白陣營，更應深思，當美日韓三方同盟鼓聲中進一步鞏固之際，立法院若持續沉溺於內鬥，恐將台灣在印太戰略的地圖上推向邊緣。

二○二六年動盪的地緣局勢中，台灣沒有分裂的本錢。國防與外交萬不該是內政鬥爭的延伸，藍白應展現政治家格局，在深化印太結盟、強化國防韌性、財劃法等核心議題，與政府共同尋求最大公約數。唯有內部達成高度的戰略共識，台灣才能在威權擴張的夾縫中，爭取到更多體面且務實的國際生存空間。

奈良法隆寺的擊鼓聲餘音繞梁，跨越鴻溝、追求共榮的「高度理性」，正是當前台灣政壇最欠缺、也最迫切需要的一帖藥方。

（作者為社會科教師）

