照護線上》心房顫動恐致中風、心衰竭，外科治療方式醫師解析

心房顫動主要的兩大併發症，第一是心臟衰竭。由於心跳過快，心房無效收縮，長期會造成心臟衰竭並導致死亡。第二，由於心房顫動，容易產生血栓，血栓打出去就會造成缺血性中風。
照護線上

照護線上

2026/02/02 08:00

◎ 照護線上

林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯解析心房顫動治療方式。（取自貼文）林口長庚心臟血管外科主任陳紹緯解析心房顫動治療方式。（取自貼文）

提問：請問心房顫動可能出現哪些症狀？

陳紹緯醫師：心房顫動是最常見的心律不整，當心房顫動發生的時候，心房的肌肉會像抽搐一樣顫抖，無法有效地收縮。心房顫動常見的症狀包括呼吸急促、胸悶、心悸、全身無力等等。

提問：請問心房顫動可能導致哪些嚴重併發症？

陳紹緯醫師：心房顫動主要的兩大併發症，第一是心臟衰竭。由於心跳過快，心房無效收縮，長期會造成心臟衰竭並導致死亡。第二，由於心房顫動，容易產生血栓，血栓打出去就會造成缺血性中風。因此，在老人家，中風常見的一個危險因子就是心房顫動。

提問：請問該如何治療心房顫動？

陳紹緯醫師：絕大多數的心房顫動治療都是以藥物治療為主，藉由心律的控制以及抗凝血劑來預防中風，就可以得到有效的治療。其次還包括導管治療以及傳統外科手術治療。

提問：何時建議作外科心房顫動電燒手術？什麼是迷宮手術？

陳紹緯醫師：目前治療指引建議，在進行心臟手術，包括二尖瓣逆流修補手術、主動脈瓣膜手術、冠狀動脈繞道手術等心臟手術時，如果病人有心房顫動，建議在手術中同步進行心房顫動電燒手術，又叫迷宮手術。

提問：請問左心耳閉合術能帶給患者哪些好處？

陳紹緯醫師：左心耳是心臟發育過程中的一個遺跡，在心房顫動的病人當中，90％的血栓來源都是來自於左心耳。因此，在外科手術過程當中，目前治療指引建議要將左心耳進行關閉手術。

提問：請問什麼是微創胸腔鏡左心耳關閉術？

陳紹緯醫師：有些心房顫動的患者吃口服抗凝血劑效果並不理想，會造成出血的併發症，也會反覆中風。此時建議進行外科的左心耳閉合手術。近年來，在技術的進步下，可以採用微創胸腔鏡左心耳夾閉合手術。我們藉由胸腔鏡，在微創傷口下使用新型的左心耳閉合器，有效將左心耳關閉。由於不用開胸、心臟不用停止，可以降低手術後的恢復期以及降低手術風險，並有效降低長期中風的可能性。

提問：請問什麼是混合式心房顫動電燒手術？

陳紹緯醫師：絕大多數陣發性的心房顫動都可以藉由導管電燒手術達到良好的治療效果。然而持續性的心房顫動，目前單純的導管電燒手術成效並不理想。因此近年研發出新型的混成式手術，要分為兩階段來治療頑強的持續性心房顫動。第一階段藉由微創胸腔鏡小傷口進行外科左心房外電燒手術，由胸腔鏡的導引之下，我們將左心房最頑強的心房顫動區域進行電燒。第二階段再藉由心導管的方式進行電生理檢查，並完成電燒的補強。藉由內外科的合作，內外電燒來達到較佳的治療效果。

陳紹緯醫師：一位70幾歲的老先生，已經心房顫動20多年，規則地服用口服抗凝血劑。近年，由於年紀較大，口服抗凝血劑的併發症越來越多，所以，在醫療團隊的建議下，我們進行微創左心耳閉合手術。在手術後，目前已經不再需要使用口服抗凝血劑。

本文經授權轉載自【照護線上】心房顫動恐致中風、心衰竭，外科治療方式醫師解析

