自由開講》從霍諾德徒手攀101 看台灣超高齡社會的「韌性工程」

極限攀岩者霍諾德，徒手攀上台北101的畫面驚心動魄，展現了人類體能的巔峰。但在鏡頭之外，把視線移回台北車站前的仁濟大樓，看著緩步移動的長者身影，我想到的不是極限運動的熱血，而是一個更巨大的公共挑戰：對多數台灣人而言，衰老本身就是一場漫長的Free Solo（無繩攀登）。

攀101展示的是二頭肌的爆發力；攀衰老展示的則是治理的續航力。青春或許能靠肌肉揮霍，但老年只能靠韌性支撐。而一個社會的長壽品質能否延續，關鍵從來不在個人的體能，而在制度的厚度。

Free Solo之所以震撼，是因為它沒有安全網。沒有繩索、沒有保護、不容許一次失誤。對多數台灣長者而言，衰老正是如此：慢性病糾纏、突發的跌倒、複雜的多重用藥、沉重的經濟壓力、隨時可能崩斷的家庭照顧人力與情緒張力，每一項挑戰都是在無繩狀態下的暴露風險。一場浴室滑倒，就可能從亞健康瞬間墜落到全失能，中間沒有緩衝區。

問題在於，我們的政策與文化仍常用青春的邏輯想像老年。年輕時解決問題靠爆發力與體能拼搏，但老年的挑戰卻得靠治理、協作與制度設計化解。能否延緩失能不取決於個人的深蹲重量，而取決於當肌力衰退時，制度與家庭是否承接得住。

健保體系、長照資源、社區網絡、交通無障礙、營養介入、社會工作、家庭結構與福利制度，看似分割在不同部會的業務，卻共同決定了長壽社會的底層結構。衰老不是純粹的醫學問題，而是複雜的治理問題。延緩失能，本質上是一種社會治理工程，而非單純的臨床治療。

更重要的是治理中的縫合作用。當某一環鬆脫時，例如急性疾病或家庭照顧力量耗盡，另一環例如社區支持或交通接送能否立刻補位，決定了長者能否維持生活能動、能否避免墜落、能否保持韌性。

台北101象徵台灣追求全球化的高度與亮麗；而站前的仁濟大樓，這個歷史上象徵救濟與扶弱的地標，則提醒我們高齡化社會的真實深度與重量。攀101挑戰的是垂直空間，攀衰老挑戰的是縱向時間。前者是個人的英雄主義，後者是集體的制度壓力測試。

台灣已正式進入超高齡社會，但公共敘事仍多停留在津貼、補助與病床數字。真正的挑戰在更深的結構層面：當少子化遇上高齡化，家庭還撐得住嗎？健保在慢性病與醫療科技壓力下還能撐多久？長照服務看得到也用得到嗎？社區能否在醫院之外接住長者？交通、資訊與公共空間是否真的友善？高齡者是否能維持能動？照顧者是否有喘息空間？制度之間是否能縫合？

我們談長壽，不該只是慶祝壽命延長，而是追求失能延後。真正需要被延長的不是心跳呼吸的生命，而是參與社會與維持自立的能力。

極限運動挑戰身體的彈性；長壽社會挑戰制度的韌性。前者屬個人修煉，後者屬國家責任。高齡社會的競爭力不在尖端手術室，而在充滿支持的客廳與街道；不在大型醫學中心，而在綿密的社區網絡。

若說青春比的是肌肉，老年比的就是治理。長壽不是偶然，而是治理成果。台灣若要在超高齡浪潮中保有韌性，唯一的路徑就是把老化從個人命運的層次，提升為公共治理的優先議程。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

