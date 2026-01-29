自由電子報
照護線上》泡、水、高、貧、倦！慢性腎臟病警訊注意，早期篩檢、及早治療，愛腎才會贏，專科醫師圖文懶人包

高雄市立旗津醫院院長蔡宜純醫師表示，慢性腎臟病早期大多是完全沒有明顯症狀，建議高危險族群一定要定期「抽血加驗尿」篩檢腎功能，才能早期發現、及早治療，降低洗腎風險！
照護線上

照護線上

2026/01/29 08:00

◎ 照護線上

高雄市立旗津醫院院長蔡宜純醫師圖解慢性腎臟病篩檢及治療方針。（取自貼文）高雄市立旗津醫院院長蔡宜純醫師圖解慢性腎臟病篩檢及治療方針。（取自貼文）

「有位60多歲的男性患者，自認健康狀況良好，很少就醫檢查。」高雄市立旗津醫院院長蔡宜純醫師表示，「沒想到，頭一次來就診時，抽血檢查發現腎絲球過濾率只剩6ml/min，也就是已經進入末期腎臟病，相當可惜。」

蔡宜純醫師指出，慢性腎臟病早期大多是完全沒有明顯症狀，建議高危險族群一定要定期「抽血加驗尿」篩檢腎功能，才能早期發現、及早治療，降低洗腎風險！高危險族包括三高族群（糖尿病、高血壓、高血脂）、抽菸、肥胖、高尿酸血症（痛風）、家族病史、65歲以上的高齡者、有蛋白尿或尿蛋白異常、心血管疾病、長期服用傷腎藥物（例如非類固醇消炎止痛藥NSAIDs）及其他已知會影響腎功能的慢性疾病等。現在政府有提供免費的成人健檢，包含腎功能篩檢，建議民眾諮詢就近醫療院所，積極顧腎。

慢性腎臟病高危險族包括三高族群、抽菸、肥胖、高尿酸血症、家族病史、65歲以上的高齡者等。（取自貼文）慢性腎臟病高危險族包括三高族群、抽菸、肥胖、高尿酸血症、家族病史、65歲以上的高齡者等。（取自貼文）

腎臟是一個很沉默的器官，早期受損大多沒有明顯症狀，所以很多人都拖到很晚才發現。蔡宜純醫師說，建議大家記住一個小口訣「泡、水、高、貧、倦」。

●「泡」：在上廁所時留意馬桶的液面是否有很多細小泡沫，而且「久不消散」。一般的泡泡尿約30秒到1分鐘內會消失，如果經過好幾分鐘泡泡還在，就要小心是否有蛋白尿。

●「水」：看有沒有水腫的情況，例如腳踝、小腿容易水腫。

●「高」：高血壓，血壓長期偏高，也是腎臟病的重要警訊之一。

●「貧」：貧血，例如臉色蒼白、容易頭暈、容易喘。

●「倦」：感到倦怠、疲憊無力、精神不濟。

蔡宜純醫師特別強調，早期的腎臟病大多是完全沒感覺，必須篩檢腎功能才能早期發現。若是出現貧血、疲倦這類症狀，通常已經是比較「晚期的腎臟病」了！

觀察慢性腎臟病，記住5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」。（取自貼文）觀察慢性腎臟病，記住5字口訣：「泡、水、高、貧、倦」。（取自貼文）

成人應定期篩檢腎功能，患者應積極治療避免洗腎

罹患慢性腎臟病不等於洗腎或死亡。但早期發現，才能及早介入治療，減緩腎功能惡化的速度，並維持腎功能穩定，以延後洗腎（透析）的時間，同時降低死亡風險。為了防治慢性腎臟病，目前政府提供成人預防保健，只要是30歲以上的民眾都能免費做包含腎功能篩檢的健康檢查。腎功能篩檢是透過抽血檢測肌酸酐，及驗尿檢測蛋白尿，以早期發現腎功能異常。蔡宜純醫師分享，目前基層診所都有提供此服務，相當方便，建議民眾30–39歲至少每5年做一次，40–64歲每3年做一次，65歲以上則是每年做一次。

吃藥治療不會傷腎，已有創新藥物延緩惡化兼護腎功效

蔡宜純醫師說，治療慢性腎臟病主要是透過藥物治療、生活習慣和飲食控制。近年來，慢性腎臟病在治療藥物選擇和腎臟保護觀念都有很大的進步，現在已有多種證實可以保護腎臟、延緩腎功能惡化的治療藥物。相關藥物包括SGLT2i（鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑）、ACEI（血管張力素轉換酶抑制劑）、ARB（血管張力素受體阻斷劑）、第三代非類固醇MRA（礦物皮質素受體拮抗劑）等。

很多患者會關心「長期吃藥是否會傷腎？」蔡宜純醫師解釋，由專科醫師開立的處方、劑量都會依照患者的腎功能做調整，只要正確使用藥物，不僅不會影響腎功能，還能有保護腎臟、延緩腎功能惡化的效果。

慢性腎臟病患者只要正確使用藥物，不僅不會影響腎功能，還能有保護腎臟、延緩腎功能惡化的效果。（取自貼文）慢性腎臟病患者只要正確使用藥物，不僅不會影響腎功能，還能有保護腎臟、延緩腎功能惡化的效果。（取自貼文）

另外，民眾也常問「血糖藥、胰島素是否會導致洗腎？」蔡宜純醫師說，其實血糖控制不佳，才會傷害腎臟。積極用藥控制血糖、血壓、血脂，才能保護腎臟！民眾真正需要擔心及留意的是自己亂停藥、減藥，或者服用來路不明的保健品、偏方、中草藥，這些才是「加速腎臟惡化」的原因。

台灣腎臟醫學會慢性腎臟病衛教大使，人稱大師兄的林智勝也感性分享，他的二舅因遺憾未能定期篩檢，發現時已步入第三期腎臟病，最終須靠洗腎維持健康。為此，智勝積極呼籲：「篩檢腎功能是預防慢性腎臟病的第一步，一起及早篩檢、積極治腎，愛腎才會贏！」

台灣腎臟醫學會慢性腎臟病衛教大使林智勝。（取自貼文）台灣腎臟醫學會慢性腎臟病衛教大使林智勝。（取自貼文）

筆記重點整理

●慢性腎臟病的高危險族包括三高族群（糖尿病、高血壓、高血脂）、抽菸、肥胖、高尿酸血症（痛風）、家族病史、65歲以上的高齡者、有蛋白尿或尿蛋白異常、心血管疾病、長期服用傷腎藥物（例如非類固醇消炎止痛藥NSAIDs）、其他已知會影響腎功能的慢性疾病等。

●為了防治慢性腎臟病，目前政府提供成人預防保健，只要是30歲以上的民眾都能免費做包含腎功能篩檢的健康檢查。目前基層診所都有提供成人預防保健服務，相當方便，並建議民眾30–39歲至少每5年做一次，40–64歲每3年做一次，65歲以上則是每年做一次。

●腎功能篩檢是透過抽血檢測肌酸酐，及驗尿檢測蛋白尿，以早期發現腎功能異常。

●早期發現腎臟病，才能及早介入治療，減緩腎功能惡化的速度，並維持腎功能穩定，以延後洗腎（透析）的時間，同時也能降低死亡風險。

●民眾真正需要擔心及留意的是自己亂停藥、減藥，或者服用來路不明的保健品、偏方、中草藥，這些才是「加速腎臟惡化」的原因。

本文經授權轉載自【照護線上】泡、水、高、貧、倦！慢性腎臟病警訊注意，早期篩檢、及早治療，愛腎才會贏，專科醫師圖文懶人包

