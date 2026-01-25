許美華頻道》受夠國民黨論調 別扯台灣與台積電後腿就好了

台積電一路走來、絕處逢生的故事太多了，只要瞭解、經歷過這些歷程的業內人士，聽到CK楊這種老藍人，自誇國民黨對台積電跟台灣半導體的貢獻，都會怒到跳起來。

◎ 許美華

真是受夠了國民黨人，那套台積電跟台灣半導體能有今天，都是靠國民黨三、四十年前扶植餵養的論調了。

國民黨主席鄭麗文背後金主、異康公司董事長「CK楊」楊建綱，23日罕見的現身立法院黨團餐敘，公開對藍營立委下指導棋，要求國民黨對軍購和關稅議題硬起來。

國民黨主席鄭麗文（中）背後金主「CK楊」近日將台積電的成功歸功於國民黨，引發部分人士不滿。

CK楊親中反美的政治立場我就不評論了，我要講的是這件事。

很多國民黨人一直覺得台積電跟台灣半導體有今天的成就，都要感謝國民黨，這種不要臉的攬功手法真是夠了。

「CK楊說台美關稅議題猶如生前契約，尤其台積電整個產業鏈被美方搬走，等於美國上天堂、台灣下地獄，數10兆產值免費奉送。」

更誇張的是這個。

「CK楊細數台積電造山者，包括蔣中正、蔣經國、嚴家淦、李登輝、李國鼎等人，是國民黨當年執政時帶來的經濟奇蹟，才有如今的台積電及半導體產業鏈，民進黨卻無條件協助美國成為半導體最大競爭者。」

台積電的創立，最關鍵確實是因為李國鼎，因為他找來張忠謀，還幫忙到處找錢，台積電才能在1987年2月創立。

但是，講到蔣中正、蔣經國、嚴家淦⋯是在哈囉？尤其老蔣在1975年就過世，小蔣也在台積電創立不到一年的1988年初就過世，講到台積電跟台灣半導體今天的成就，居然也要歸功兩蔣英明，真是有夠噁心。

任何偉大公司的成長過程，都是經歷無數挫敗之後，再加上許多絕處逢生的悲喜血淚史累積而成的功勳，台積電也是一樣。

相信任何瞭解台灣半導體成長過程的人都會同意，台積電能有今天，設立公司的那個階段，絕對是最輕鬆的部分。

台積電最艱辛的挑戰，是在公司設立之後才開始的。

台積電設立階段，是最輕鬆的部分，最艱辛的挑戰，是在設立之後才開始的；示意圖。（彭博檔案照）

張忠謀當時相信，只要開始做專業代工，客戶自然就會來。

就像凱文寇斯納（Kevin Costner） 主演的棒球電影，《夢幻成真》（Field of Dreams） 金句：

「如果你蓋了，他們就會來」（If you build it, they will come）

但是，事情不像電影劇本般美好，台積電一開始根本沒有客戶。在台積電設立的前幾年，張忠謀每天都在擔心公司會倒掉。

因為在台積電之前，全世界的半導體產業都是IDM，每家公司從設計、製造做到最後，還沒有一家單純做晶圓代工（foundry），台積電面臨的挑戰是前所未有，沒有前人playbook可以參考的。

台積電為什麼可以有今天？張忠謀絕對是居功厥偉的那個人，還有跟張忠謀一起打拼，一代代的經營團隊還有無數工程師、線上作業人員，數以萬計的人力投入幾十年辛勤付出的累積。

在這個長達近40年的過程中，該感謝天時、地利、人和，再加上不時出現的運氣；當然，最重要的是，張忠謀做了許多重大的關鍵決策，包括堅持專業代工、不跟客戶競爭；早期就一路跟ASML難兄難弟互相扶持；不碰記憶體；在2008年金融海嘯時，張忠謀違反正常思維，把蔡力行fire的人力全部找回來，準備迎接蘋果智慧型手機的歷史時刻⋯

一直到最近幾年，台積電管理高層還在說，現在台積電走的road map，還是在張忠謀之前規劃的藍圖之中。

台積電能有今天，除了該感謝天時、地利、人和及偶然的運氣，最重要的是張忠謀做了許多重大的關鍵決策。（資料照）

台積電一路走來、絕處逢生的故事，真的是講三天三夜也講不完，這還沒講到台灣半導體產業鏈的其他大公司，從現在的榮景回望，都是一把辛酸淚。

這是為什麼，只要瞭解、經歷過這些歷程的業內人士，聽到CK楊這種老藍人，自誇國民黨對台積電跟台灣半導體的貢獻，都會怒到跳起來。

臉友Albert Cheng，是一輩子老黃光的台積人，前幾年才剛從台積電退役，看到他在某處回應CK楊的新聞，忍不住幫他按了笑臉。

「什麼鬼民黨對台積電貢獻良多，通篇鬼扯蛋！ 我1990就進tsmc，那時公司風雨飄搖，全部是靠員工拼出來的，鬼民黨政府不要扯後腿就好了⋯」

是的，對台積電、對台灣半導體，國民黨不要扯後腿就好了，這句話，現在到以後，一樣適用！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

