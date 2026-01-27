自由開講》台美關稅談判：一堂給台灣公民的經濟識讀課

◎ 潘威佑

在公共討論中，「關稅」經常被簡化成政治口號，好像只要一句「談得好或不好」就能定論。然而，若從公民教育的角度來看，關稅其實是一個理解國際經濟現實的重要入口。近年美國調整關稅政策時，台灣一度被評估可能面臨三成以上的高關稅風險，原因並非台灣經濟表現不佳，而是因為對美出口規模大、貿易順差高，自然成為談判中承受較大壓力的一方。政府最終爭取到與日本、韓國相同的十五％關稅水準，至少讓台灣沒有在競爭中被單獨拉開差距。這件事本身，就提醒我們：國際經濟從來不是理想化的公平競賽，而是現實條件下的博弈。

對多數人而言，關稅或許抽象，但對台灣的傳統產業來說卻非常具體。台灣有大量中小型製造業、零組件與加工產業，本就利潤有限，一旦關稅高於主要競爭國家，國際訂單自然轉向成本較低的地區，影響的不只是企業，更是勞工與地方經濟。從這個角度看，政府積極對美爭取關稅降低，重點不在數字好不好看，而在於能否減少產業被結構性淘汰的風險。這也是公民在評價經濟政策時，應該關注的實質層面，不是停留在情緒性的政治標籤。

若把視角拉回全球，台灣並非單獨面對美國，而是身處美中競逐、日韓競合的經濟結構中。二○二四年台灣對美貿易順差已超過七百億美元，且仍持續擴大，這代表台灣具備競爭力，也同時承受更大的政治與經濟壓力。政府選擇透過談判與外交手段，換取關稅條件與投資安排，並非逃避問題，而是在現實限制中爭取相對有利的位置。對公民而言，理解這樣的全球脈絡，有助於判斷政策是否是在為國家與產業爭取長期發展空間。

從教育的立場，不是要教人選邊站，而是培養判斷力。當部分政治力量動輒以「賣台」、「掏空台灣」否定所有對外經貿談判時，社會更應該問的是：是否提出具體替代方案？是否理解國際經濟的現實限制？還是僅為情緒動員與政治操作？理性的民主監督，應該是檢視政策是否為多數人民與產業爭取實質利益，而不是用簡化的語言阻擋國家必要的對外經濟佈局。透過這樣的思考訓練，公民才能真正看懂政策，也才能避免在複雜的國際經濟議題中被輕易帶著走。

（社團法人台灣教師聯盟理事長）

