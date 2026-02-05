自由電子報
自由開講》當「海上夜市」變「索命蟒蛇」：台灣不能只靠快捷鍵回應

2026/02/05 20:00

◎ 張厚光

筆者2025年曾於自由評論網投書〈海峽裡太吵了：誰把軍艦當夜市攤位在擺？〉，形容中共軍艦在台海進出如同「夜市擺攤」，雖吵雜卻讓人想翻白眼。然而，一年過去，這場「海峽夜市」的畫風正從單純的叫賣，演變成一場精心策畫的「奪命圍獵」。近期中共發動「正義使命—2025」軍演，不僅出動正規軍艦，更動員了數千艘漁船組成的「第三海軍」（海上民兵），在東海排開長達320公里的「海上長城」

這不再只是大聲公的吵鬧，而是具備實質威脅的「蟒蛇戰略」。

中共近日動員數千艘漁船組成「第三海軍」，在東海排開長達320公里的「海上長城」；中國海上民兵船隻集結示意圖。（美聯社檔案照）中共近日動員數千艘漁船組成「第三海軍」，在東海排開長達320公里的「海上長城」；中國海上民兵船隻集結示意圖。（美聯社檔案照）

從「攤位競爭」到「扼喉獵殺」

過去我們笑稱對岸是在「搶位擺攤」，但現在這群「攤商」卻拿著索降器材與衛星導航，點名要對載運我國防衛武器——海馬士（HIMARS）火箭與M1A2T坦克的貨輪進行「扼喉」攔截。中共刻意流出衛星照，意在警告：從美方裝船那一刻起，這條補給線就在其眼皮子底下

這種「灰色地帶行動」的恐怖之處，在於它刻意避開戰爭門檻，卻實施實質的武裝封鎖。這批「第三海軍」並非尋常漁民，而是由海軍預備役組成的偽裝戰力。他們平時以「躲避風浪」為名盤據島礁，戰時隨時能化身「海上路障」，癱瘓我方的能源輸入與進出口貿易。

台灣的「快捷鍵」必須升級

面對這種步步進逼，台灣政府的回應不能只有「國安單位已掌握」這個快捷鍵。當蟒蛇越纏越緊，我們雖不必陷入末日恐慌，但也不能天真地認為只要「等美軍售」或「等預算落實」就能高枕無憂

首先，「防衛夜市」不能只靠大門警衛。 面對數千艘海上民兵漁船的蜂群騷擾，我方需要的不是昂貴的航母，而是低成本、高精度的不對稱武力。海巡署必須獲得更強勢的法律授權與遠端監控能量，第一時間識別並驅離這些偽裝的軍事單位，防止其以「民用」之名行「登船臨檢」之實。

其次，我們要發揮「高科技供應鏈」的底氣。 中共強項是人多船多，台灣強項是腦袋與晶片。我們的無人機、AI指管、國造飛彈不應只是軍演的點綴，而應轉化為海上民兵的「天敵」。當世界越看到中共在海峽擺出「軍事長城」，我們就越要向世界證明：台灣這條「安靜且自由的供應鏈」是全球經濟不可或缺的動脈，任何對台海的「封鎖騷擾」都是對全球繁榮的宣戰

台灣的強項是腦袋與晶片，我們的AI指管、國造飛彈不應只是軍演的點綴，而應轉化為海上民兵的「天敵」；示意圖。（法新社檔案照）台灣的強項是腦袋與晶片，我們的AI指管、國造飛彈不應只是軍演的點綴，而應轉化為海上民兵的「天敵」；示意圖。（法新社檔案照）

結語：海峽要的是安靜，不是窒息

筆者依舊認為，海峽應該是兩邊的生活空間，而非殺戮戰場。台灣人愛過生活、愛自由、愛制度，這是我們最大的底氣。但當對岸不打算收起大聲公，甚至打算拿漁網來「扼喉」時，我們的「不對稱防禦」就必須更具備主動性。

我們不挑釁，但也不接受被當成特許加盟店來霸凌。國防自主不是口號，而是為了確保我們能繼續喝手搖、追劇、選我們想選的總統。願未來的海峽能從「軍艦版夜市」變回真正的寧靜大海，但在那之前，台灣這頭「刺蝟」必須把身上的刺磨得更利、更有彈性，讓那條想窒息台海的蟒蛇知難而退。

（作者為漢翔航空員工）

