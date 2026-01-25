自由電子報
照護線上》左流、右新、加肺鏈，呼吸道防禦不落鏈！疫苗助降重症及死亡風險，專科醫師圖文懶人包

多數肺炎其實是「病毒合併細菌」所造成，通常先感染呼吸道病毒，導致呼吸道防禦力下降，細菌再趁虛而入，進一步引發細菌性肺炎。因此，基金會去年及今年在全台各地所舉辦的衛教講座中，皆特別提醒，肺炎鏈球菌是這類感染情境下最需要留意的細菌之一。
2026/01/25 08:00

◎ 照護線上

黃立民教授指出，自新冠肺炎疫情解封後，呼吸道感染幾乎全年都有不同病原輪流流行，包括流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等。（取自貼文）黃立民教授指出，自新冠肺炎疫情解封後，呼吸道感染幾乎全年都有不同病原輪流流行，包括流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等。（取自貼文）「現在台灣其實正處在一個『呼吸道感染幾乎沒有空窗期』的狀態。」李慶雲兒童感染暨疫苗發展醫學文教基金會董事長、台大醫院小兒感染科黃立民教授指出，自新冠肺炎疫情解封後，呼吸道感染幾乎全年都有不同病原輪流流行，包括流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）等。黃立民教授表示，這樣的流行型態，使民眾長時間反覆暴露於呼吸道病毒之中，而病毒感染本身往往只是「第一步」。

臨床上，多數肺炎其實是「病毒合併細菌」所造成，通常先感染呼吸道病毒，導致呼吸道防禦力下降，細菌再趁虛而入，進一步引發細菌性肺炎。因此，基金會去年及今年在全台各地所舉辦的衛教講座中，皆特別提醒，肺炎鏈球菌是這類感染情境下最需要留意的細菌之一。肺炎鏈球菌可長期存在於人體鼻咽部，呈現無症狀帶菌狀態，並可透過直接接觸帶菌者的口鼻分泌物，或吸入含病原菌的飛沫傳播，各年齡層皆可能感染，且全年均有病例發生。

一旦感染，患者可能出現發燒、咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛、頸部僵硬、嘔吐等症狀；而當帶菌者免疫功能下降，或同時感染呼吸道病毒性疾病時，肺炎鏈球菌更可能經由呼吸道或血液侵襲器官，引發中耳炎、菌血症、敗血症、肺炎及腦膜炎等疾病，甚至發展為侵襲性肺炎鏈球菌感染，包括關節炎、骨髓炎、心包膜炎、溶血性尿毒症、腹膜炎等重症。一旦病情惡化，不僅可能危及生命，也可能使原有的慢性疾病進一步失控。炎鏈球菌更可能經由呼吸道或血液侵襲器官，引發中耳炎、菌血症、敗血症、肺炎及腦膜炎等疾病。（取自貼文）炎鏈球菌更可能經由呼吸道或血液侵襲器官，引發中耳炎、菌血症、敗血症、肺炎及腦膜炎等疾病。（取自貼文）

左流、右新、加肺鏈，三重防線守護高風險族群

為了協助民眾建立完整防護觀念，李慶雲基金會在衛教活動中也特別強調，預防肺炎鏈球菌感染，除了戴口罩、勤洗手、避開擁擠密閉空間外，疫苗接種同樣是重要關鍵。黃立民教授提醒，除了每年接種流感疫苗與新冠疫苗，也可與醫師諮詢評估接種肺炎鏈球菌疫苗。此外，也提醒民眾，務必確實記錄自己的「接種紀錄」，包括是否曾接種、距離上次接種的時間，以及是否已到相關疫苗的建議追加接種的時機。

肺炎鏈球菌目前已知有92種以上血清型，針對常見血清型，台灣現有結合型疫苗（PCV）與多醣體疫苗（PPV）。兩者皆為不活化疫苗，免疫功能不全者亦可接種。黃立民教授說明，疾病管制署持續提供公費肺炎鏈球菌疫苗，目前接種對象包括65歲以上民眾、19–64歲高風險族群，以及55–64歲原住民。侵襲性肺炎鏈球菌感染高風險族群，則包括脾臟功能缺損、免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏，以及一年內接受免疫抑制治療、放射治療的癌症患者或器官移植者。黃立民教授也強調，流感疫苗、新冠疫苗與肺炎鏈球菌疫苗三者同樣重要，可顯著降低重症與死亡風險，且肺炎鏈球菌疫苗可與流感或新冠疫苗同時接種，或間隔任何時間接種。肺炎鏈球菌疫苗可與流感或新冠疫苗同時接種，或間隔任何時間接種。（取自貼文）肺炎鏈球菌疫苗可與流感或新冠疫苗同時接種，或間隔任何時間接種。（取自貼文）

「成人疫苗接種手冊」來助攻 完整防護更到位

為了協助民眾更清楚掌握自身疫苗接種狀況，李慶雲基金會也推出「成人疫苗接種手冊」，可完整記錄流感、新冠及肺炎鏈球菌等疫苗接種資訊，無論公費或自費，皆建議確實紀錄，確保防護不漏接。

此外，為了讓疫苗衛教更貼近民眾生活，基金會2025年於新北與台中舉辦多場衛教講座與活動，透過醫師解說與互動問答，協助民眾了解肺炎鏈球菌疫苗的重要性，並提醒高風險族群及早完成接種規劃。

目前基金會也與新北、台中當地里長合作，推動「成人疫苗接種手冊」索取活動，歡迎有興趣的民眾就近向里長詢問並領取手冊。

「成人疫苗接種手冊」線上下載連結

接種肺炎鏈球菌疫苗保護自己、家人。（取自貼文）接種肺炎鏈球菌疫苗保護自己、家人。（取自貼文）除了公費接種對象外，如果罹患慢性病（例如心臟病、糖尿病、腎臟病、慢性肺病等），曾經罹患肺炎、嚴重流感或新冠，經常需要照顧長輩、病人，或頻繁接觸人群，建議主動與醫師討論疫苗規劃，接種肺炎鏈球菌疫苗，可減少交叉感染的風險，保護自己、保護家人。

本文經授權轉載自【照護線上】左流、右新、加肺鏈，呼吸道防禦不落鏈！疫苗助降重症及死亡風險，專科醫師圖文懶人包

