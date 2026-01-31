夫妻之間互信、互助是維持婚姻幸福的關鍵，若一方長期對另一方不聞不問，這段關係可能會名存實亡，因此法律上賦予另一方解除婚姻的權利，終止不幸福的婚姻狀態。

AI生成示意圖。（取自貼文）什麼情況下可以請法院判決離婚？近期有則新聞報導指出，彰化一名男子於26年前經友人介紹，結識一名中國籍女子，雙方僅曾外出遊玩三次，未曾共同生活，男子即深信對方為終身伴侶，並花費逾20萬元前往中國辦理結婚登記。然而，婚後男子準備為妻子申請來台時，女子卻突然失去聯繫，長年音訊全無。男子苦等多年未果，最終向法院提起離婚訴訟。彰化地方法院審理後認為，女子婚後無正當理由失聯，已構成惡意遺棄，依法判准離婚。

有哪些情況構成法律上離婚事由？



民法第1052條是離婚事由的法律規定，包含：

第一項：夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：

一、重婚。

二、與配偶以外之人合意性交。

三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。

四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。

五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。

六、夫妻之一方意圖殺害他方。

七、有不治之惡疾。

八、有重大不治之精神病。

九、生死不明已逾三年。

十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。

第二項：有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。



第一款的重婚指的是已有婚姻關係卻再與他人結婚。第二款的與配偶以外的人發生性行為：包含外遇、劈腿，或與第三人發生性關係等。第三款的虐待：包含身體上的暴力或性虐待、精神上的恐嚇辱罵。第四款的配偶或配偶的直系血親虐待自己或自己的直系血親：例如虐待父母、祖父母或子女。



另外，第五款的惡意遺棄：包含惡意拒絕同居或無正當理由分居。第六款意圖殺害：對另一方生命造成威脅。第七款的不治惡疾：指具有傳染性、且一般人難以接受的疾病。第八款的不治精神病：經專業鑑定為無法治癒，且嚴重到無法維持婚姻生活，例如思覺失調、嚴重躁鬱症等。第九款的生死不明已逾三年：長期失蹤、無法聯繫，也不知生死。第十款的故意犯罪被判處六個月以上徒刑：須經確定判決後方可適用。



此外，條文第二項另規定，如有其他重大事由，導致婚姻難以繼續維持時，受害的一方也可以請求離婚。



本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】結婚26年從未來台，為何法官判「惡意遺棄」准離婚？

