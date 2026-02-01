自由電子報
自由開講》當監督被替代──中天記者事件與民主的自我防衛

2026/02/01 18:00

◎ 劉哲廷

如果我們把民主想像成一套自動防護的機制，那我們就錯了。民主從來不是自動防禦，而是一種社會實踐，依賴每個使用者的判斷力。台灣一次又一次面對的現實，不是民主被正面擊潰，而是在熟練的操作下被反向利用。金流滲入媒體、軍事人員被引導拍攝政治化影像、敏感資訊以新聞之名被收集，若僅將這些事件視為孤立個案，正好反映了滲透策略的長期效力。

自由開講》當監督被替代──中天記者事件與民主的自我防衛中天記者林宸佑涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准。（資料照）
中天記者被調查的事件，核心在於其新聞行為可能涉及國家安全敏感資訊收集、金流異常與政治化操作。這件事的意義，不在於單一媒體或個人，而在於它暴露了民主運作中的結構性盲點：當新聞專業、言論自由與國安風險重疊，社會是否仍只本能地為「自由」辯護，而忽略自由被挪用的現實？檢調調查顯示，行為涉及金流異常、軍中接觸、敏感資訊收集，這已不再是新聞自由的邊緣風險，而是自由被轉化為他用的具體現場

威權政權從不需要立刻封口，它擅長的，是讓你替它發聲。台灣的新聞自由原本是防止權力腐化的工具，但在特定情境下，它可能被轉化為削弱國家防衛能力的手段。問題不在於媒體能否批評政府，而在於當「批評」精準重疊金錢流向、政治交換與敵對敘事時，我們是否仍假裝那是一種價值中立的言論選擇

這種結構性失明，也與立法體系的操作形成危險共振。藍白政治長期以癱瘓自稱制衡、以全面否決自詡把關，但政治行為不能只看自我宣稱，而必須檢驗實際效果。當立法行為反覆削弱國防預算、延宕安全法制、製造治理真空時，再多程序語言也掩飾不了其實際戰略效應。

中國國台辦聲援中天記者，嗆「民進黨當局」綠色恐怖，陸委會發言人梁文傑則表示，「我還以為是在野黨發言人講的」。（資料照）中國國台辦聲援中天記者，嗆「民進黨當局」綠色恐怖，陸委會發言人梁文傑則表示，「我還以為是在野黨發言人講的」。（資料照）事件之所以指標性，在於它讓人無法退回「只是立場不同」的安全說法。當媒體角色從監督者滑向策略節點，新聞語言承載外部力量所需的敘事功能，這已不是新聞自由的正常風險，而是民主制度被反向利用的具體證據。最危險的，是那種「我只是行使權利」的自我免責心態。自由賦予個體權利，但不是逃避後果的藉口。當媒體人或政治力量明知行為削弱國家安全，卻以制度縫隙、修辭或程序正當性遮蔽，這已不只是疏失，而是一種結構性的共犯。

歷史從不只記錄誰高舉自由旗幟，也會記錄誰在旗幟底下替敵人打開門。中天事件提醒我們，台灣民主真正的危機，並不來自過度監督，而是當破壞行為被反覆命名為監督時，社會是否仍保有辨認底線的能力。自由若失去方向感，便不再是防衛機制，而會成為最有效率的自毀工具。

在這個時代，民主不允許旁觀者的天真。每一次言論選擇、每一次程序運作、每一次否決與批准，都在重新書寫社會的防禦力。自由與安全的平衡，永遠不只是制度能提供的，還需要社會自身的警覺與承擔。否則，再完美的法治，也可能成為替破壞開路的道路。

（作者為詩人、自由工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

