自由開講》健康是生活感！ 從Google熱搜看台灣高齡缺口

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

台灣談健康，總在「醫療」與「長照」之間擺盪：生病了去醫院，失能了進長照。但真正決定生活品質的，是疾病與失能之間那段漫長的「生活」。近年興起的「醫動養」概念切的，就是這段最容易被忽略的中間帶。

最近Google熱搜榜單很精彩，仔細看，反而能看見健康的樣子。榜上除了嚴肅的「台南市長初選」與「土方之亂」（社會治安事件），還有牽動經濟的「台積電法說會」。更有趣的是生活類：有讓人搶破頭的「周杰倫」與「BTS」演唱會；有引發網路大戰的獵奇飲料「三色豆奶茶」；還有近期在街頭巷尾爆紅的文青麵包店「小鳥吃吐司」。這些看似雜亂、甚至讓長輩摸不著頭緒的關鍵字，其實都指向高齡社會最重要的三件事。這些看似雜亂、甚至讓長輩摸不著頭緒的關鍵字，其實都指向高齡社會最重要的三件事:健康是生活感、健康不是處置、處理的不是老人。（圖取自freepik）

第一，健康其實是生活感。奶茶與吐司是飲食文化，演唱會是情緒與娛樂，搶票與比賽是期待與社群。老化不是一天形成，而是生活方式的累積。醫療體系常只處理疾病，卻少討論生活本身；而醫動養則試著介入生活，讓健康不只是血壓數字，而是能否好好過日子。

第二，健康不是處置，而是社會運作。從選舉到國際局勢，高齡化其實是治理問題。台灣有健保，也有長照 2.0，但缺乏能「延後失能」的那一段。演唱會、運動賽事與節慶聚會都在累積一種「社會健康資本」。醫院做的是處置，長照做的是服務，但陪伴本身就是一種健康，這正是醫動養要補的洞。醫院做的是處置，長照做的是服務，但陪伴本身就是一種健康，這正是醫動養要補的洞。（圖取自freepik）

第三，處理的不是老人，而是時間。民眾怕的不是變老，而是失能。醫療處理急性問題，長照承接失能後果，但醫動養處理的是「失能前十年」。這是國家財政與家庭壓力最沉重的一段。國際長壽投資圈強調「健康壽命」比「壽命」更重要，台灣若能抓住中間段，就能減少失能、降低支出、提高生活品質。

用熱搜看健康，會發現真正決定健康的不是檢查結果，而是生活是否值得期待。醫療與長照是後盾，但醫動養決定的是：我們想活成什麼樣的人。未來的健康不只在醫院，也在奶茶、演唱會、運動與那些讓生活值得的細小事情中。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

