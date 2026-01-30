自由開講》從台美關稅協定看台灣的經濟自我定位

◎ 劉哲廷

在當代國際經貿秩序劇烈重組的時刻，台美對等貿易協定的推進，不只是一場關稅數字的談判，而是一次關於台灣如何站位於世界、如何理解自身價值與責任的政治選擇。這份即將簽署的協定，之所以值得被認真看待，並不在於它是否「讓利」，而在於它是否讓台灣更有能力定義自己的利益邊界。

過去，台灣在貿易談判中常被迫陷入兩種極端敘事：不是被描繪成被大國壓迫的弱者，就是被指控為對內犧牲產業、對外討好盟友的妥協者；示意圖。（路透檔案照）過去，台灣在貿易談判中常被迫陷入兩種極端敘事：不是被描繪成被大國壓迫的弱者，就是被指控為對內犧牲產業、對外討好盟友的妥協者。但此次台美談判展現的，恰恰是一種更成熟的治理姿態──不以情緒換取掌聲，而是以制度與原則換取長期空間。

首先，將對等關稅穩定在15%且不疊加，並爭取超過千項關稅豁免，對高度出口導向的台灣而言，是實質而非象徵性的成果。這不只是降低成本，更重要的是替產業提供可預期性。在全球供應鏈高度政治化的時代，確定性本身就是一種競爭力。

對等關稅穩定在15%且不疊加，並爭取超過千項關稅豁免，對高度出口導向的台灣而言，是實質而非象徵性的成果；台美關稅協議拍板。（圖取自美商務部長盧特尼克X）其次，談判團隊在市場開放議題上所展現的策略耐心，值得肯定。美方期待全面開放，這是現實；台灣堅守糧食安全、國防韌性與產業維護，則是底線。真正困難的，不是說「不」，而是如何在不讓步核心利益的前提下，將開放轉化為結構調整的契機。從進口替代、產業互補到消費者選擇的擴大，這些技術性討論背後，其實是國家對自身經濟體質的深度盤點。

更重要的是，這次協定並未停留在傳統的關稅交換，而是明確將經濟安全納入談判核心。當高科技產業成為地緣政治的戰略資產，經濟安全即國家安全，已不再是口號，而是必須制度化的政策方向。台灣選擇與美方在出口管制、投資審查、反違規轉運上對齊，並非失去自主性，而是主動嵌入可信賴的規則體系，以避免被排除在未來科技聯盟之外。

數位貿易與資料流通的共識，同樣顯示出台灣對未來經濟型態的清醒認知。當數位服務、跨境資料成為新一代貿易核心，維持免稅、保障資料安全與自由流動，實質上是在為台灣的創新產業預留發展空間。這不是追隨，而是選擇站在規則形成的一側。當高科技產業成為地緣政治的戰略資產，經濟安全即國家安全，已不再是口號，而是必須制度化的政策方向；圖為台積電在亞利桑那州的晶圓廠。（彭博資料照）

至於外界質疑的投資承諾與農產品採購問題，政府選擇以「台灣模式」回應，拒絕照抄日韓以國家資金補貼美國的作法，反而凸顯了政策自主性。讓企業基於產業布局自主投資，而非以財政補洞，這不只是財務判斷，更是治理哲學的差異。

這場談判真正值得肯定的地方，在於它不再把台灣定位為只能被動回應壓力的角色，而是嘗試以制度、專業與原則，爭取最大行動空間。它承認現實的不對稱，卻不因此放棄主體性；它理解全球競爭的殘酷，卻選擇用規則而非情緒回應。

在世界快速分化的此刻，台灣所需要的不是完美無缺的協定，而是一條能讓國家持續站穩、修正與前進的路。這次台美對等貿易協定，正是這樣一個不喧嘩、但務實的起點。

（作者為詩人，自由工作者）

