汪浩時間》習近平寧可錯殺，絕不放過

張又俠身居軍委第一副主席，劉振立掌握聯參中樞，兩人同時出事，顯示習對既有指揮鏈已徹底失去信任。即便沒有實質政變跡象，只要存在潛在不受控風險，就足以觸發「先下手為強」的邏輯。這正是「寧可錯殺，絕不放過」的治理模式。
汪浩時間

汪浩時間

2026/01/24 18:00

◎ 汪浩

中共官方正式宣布對張又俠、劉振立立案調查，等同坐實外界對軍中高層再度清洗的判斷。（取自貼文）中共官方正式宣布對張又俠、劉振立立案調查，等同坐實外界對軍中高層再度清洗的判斷。（取自貼文）中共官方正式宣布對張又俠、劉振立立案調查，等同坐實外界對軍中高層再度清洗的判斷。這不只是反腐，而是一次赤裸裸的政治安全行動。對習近平而言，軍隊不是專業武裝，而是政權最後的保險；任何可能形成「非絕對忠誠」的節點，都必須提前拆除。

張又俠身居軍委第一副主席，劉振立掌握聯參中樞，兩人同時出事，顯示習對既有指揮鏈已徹底失去信任。即便沒有實質政變跡象，只要存在潛在不受控風險，就足以觸發「先下手為強」的邏輯這正是「寧可錯殺，絕不放過」的治理模式。中央軍委副主席何衛東（右）遭到整肅，顯示習近平可能已失去對軍方的控制。左為中央軍委排名第一的副主席張又俠。（法新社檔案照） 中央軍委副主席何衛東（右）遭到整肅，顯示習近平可能已失去對軍方的控制。左為中央軍委排名第一的副主席張又俠。（法新社檔案照）

其後果並非穩定，而是寒蟬效應蔓延：軍官只對個人效忠，決策趨於保守僵化，戰力與專業被政治忠誠取代。對外，這種內部不安未必降低衝突風險，反而可能促使領導層以對外強硬轉移壓力

對台灣而言，關鍵不在押注北京內鬥走向，而在認清一個事實：當中共把軍隊變成高度不信任的政治工具，區域安全的不確定性，只會上升，不會下降。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

