自由開講》中共全球南方布局：從金磚演習到拉美拉攏的戰略意圖

中國國家主席習近平近日與巴西總統魯拉通話，強調中巴是全球南方重要成員；巴西總統魯拉。（路透檔案照）中國國家主席習近平近日與巴西總統魯拉通話，強調中巴是全球南方重要成員，是維護世界和平穩定與改革全球治理的建設性力量，並重申「中巴命運共同體」理念。表面上，中共展現與拉美及南半球國家合作的友好姿態，但背後卻是一系列深謀遠慮的地緣政治操作。美國近期突襲委內瑞拉前總統馬杜洛、成立「和平理事會」並邀請巴西參與，凸顯拉美局勢緊張，中共藉此強化對巴西等南方國家的政治與外交影響力，試圖對抗美國主導的秩序，將自身塑造成反對單邊干涉的「正義力量」。

中共的全球南方策略並非僅限於外交話語。今年1月9日至16日，中國與金磚國家在南非水域舉行代號「和平意志2026」聯合海軍演習，俄羅斯、伊朗、印尼、衣索比亞等國參加。這是金磚國家首次進行如此大規模國防合作，中共主導演習並派出052DL型驅逐艦及補給艦，明顯展示其將區域反海盜及護航部隊重新定位為全球性作戰力量的意圖。專家指出，中共透過此類聯合演習，不僅強化與非西方國家的軍事互操作性，也向美國及其盟友傳達戰略存在感，為在南半球的影響力鋪路。

中共主導演習並派出052DL型驅逐艦及補給艦，展示其將區域反海盜及護航部隊重新定位為全球性作戰力量的意圖；中國052DL型驅逐艦「162南寧號」。（圖取自推特/@IDEX_UAE）同時，中共在經濟與安全層面拉攏南方國家。習魯通話中，中方承諾深化雙邊經貿合作、推動多邊主義與金磚國家合作；非洲部分國家亦在中方支持下發展海軍能力或參與區域安全行動。這種策略實質上是用經濟與軍事影響力建立替代性國際秩序，強化中方話語權，並在敏感議題上對台灣及其他分離運動施壓。北京藉「南南合作」包裝全球擴張計畫，實則將合作夥伴納入自身利益網絡，形成依附於中國的政治經濟格局。

習近平將中巴合作描繪為「維護全球公平正義」，但金磚演習與拉攏南方國家的行動顯示，中共正試圖通過軍事與外交手段重塑國際秩序、挑戰西方主導的規則。民主國家必須警覺這種策略的實質意圖，在外交、經濟及安全領域建立多層次防線，避免被中共的表面友好與合作話術所迷惑，並確保自身利益及區域和平不被削弱。

（作者為研究生）

