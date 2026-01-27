自由電子報
評論 > 投書

自由開講》北京新算盤 「西半球歸美、台海歸中」試探交易空間

2026/01/27 20:00

◎ Sky

拉美受挫 北京轉向「交易式思維」

《華爾街日報》指出，美國總統川普以迅雷不及掩耳之勢推翻委內瑞拉馬杜羅政權，重創中國多年經營的拉丁美洲布局。知情人士透露，北京近期不再急於短期內擴張拉美影響力，反而開始浮現一種「交易式論述」：若美國主導西半球事務，中國則希望取得台灣海峽的主導權，形同以地緣政治進行交換。

戰略後撤不是退讓 而是押注台灣

宏都拉斯親台派阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統，外媒正關注相關外交變化。（路透檔案照）宏都拉斯親台派阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統，外媒正關注相關外交變化。（路透檔案照） 報導分析，北京在拉美的「戰略性後撤」，並非全面撤退，而是試圖為未來台灣議題鋪路，期待美國在台海問題上也比照辦理。這套新盤算最快在一月底迎來考驗——賴清德總統已表達有意出席宏都拉斯準總統阿斯夫拉的就職典禮，北京高度關注川普政府是否允許賴總統過境美國。

總統府則表示，報導純屬臆測。然而，外交部長林佳龍表示，「一月廿七日後，可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步發展」。

川普動作頻頻 中國影響力加速流失

中國過去多年在拉丁美洲擴張影響力，但川普對委內瑞拉的突襲行動，讓北京措手不及。墨西哥對中國電動車加徵高額關稅、巴拿馬退出一帶一路並允許美軍進駐運河周邊、宏都拉斯政壇出現復交台灣的聲音，皆顯示中國在拉美的立足點正逐一動搖。

北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國；總統府表示，報導純屬臆測。（資料照）北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國；總統府表示，報導純屬臆測。（資料照） 台灣仍是核心 但非「綠燈」

儘管如此，北京並未將美國對委內瑞拉的行動解讀為對台動武的「綠燈」。相反地，中國將此視為美方重新展現全球力量的警訊，進一步強化「核心利益優先」論述，而台灣仍是其中的首要目標，但方式更偏向政治與戰略試探，而非立即軍事冒進。

籌碼化拉美 試探華府底線

報導提到，北京去年十二月發布政策文件，暗示不會輕易退出拉美。這一立場未來可能被中國用作談判籌碼，試圖換取美國在台灣議題上的讓步。同時，也有中國官員思考，是否透過增加購買長期美債，作為與華府交換政治空間的工具。

「川習會」成關鍵觀察點

隨著「川習會」預計四月在北京登場，北京的新盤算即將接受真正考驗。中方希望藉此試探，川普的「美國優先」是否僅限於西半球，還是意味著美國將在全球範圍內重新劃定勢力邊界。

「川習會」預計四月在北京登場。圖為美國總統川普與中國國家領導人習近平2025年10月在南韓金海空軍基地進行會談。（路透檔案照）「川習會」預計四月在北京登場。圖為美國總統川普與中國國家領導人習近平2025年10月在南韓金海空軍基地進行會談。（路透檔案照）整體而言，北京拋出的「西半球歸美、台海歸中」構想，與其說是戰略藍圖，不如說是一場高風險試探。對美國而言，若在台海讓步，等同動搖盟友信任；對台灣而言，這類交易式思維本身，就再次證明台海安全不只是區域問題，而是牽動全球秩序的關鍵戰略核心。

（作者為研究生）

（作者為研究生）
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

