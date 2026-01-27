自由電子報
自由開講》黃國昌訪美後的反軍購震盪 外交誠信與國家安全危機

2026/01/27 19:00

◎ 楊聰榮

民眾黨主席黃國昌結束華府快閃訪問行程返抵國門後，立即宣示對行政院提出的1.25兆國防特別預算反對到底。這樣的表態不僅在國內政壇掀起波瀾，也在美方決策圈引發高度關注與錯愕。原本外界普遍認為，在野黨訪美的主要目的，在於向盟友說明立場並嘗試建立基本理解，實際結果卻演變成一場外交認知落差極大的風波，民眾黨在華府所釋出的訊息，與回到台北後的政治行動形成強烈反差，反而加深華盛頓對台灣在野勢力是否具備執政格局的質疑。

民眾黨主席、立院總召黃國昌旋風訪美，14日召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對！（資料照）民眾黨主席、立院總召黃國昌旋風訪美，14日召開記者會說明訪美行程，並稱對於國防部特別軍購案更加堅決反對！（資料照）美方官員感到困惑的關鍵，在於民眾黨言行不一的政治操作模式。黃國昌在美國與白宮國安會及國防部官員互動時，重申支持強化國防與合理增加預算的立場，試圖塑造理性監督與負責任政黨的形象。返台之後，民眾黨卻選擇與國民黨聯手，在程序委員會持續封殺國防特別預算，連讓法案進入委員會進行實質審查的空間都不保留。這種在國際場合表態支持，回到國內卻全面杯葛的兩套作法，在外交實務上極為罕見，自然讓美方決策圈感到被誤導，也難以理解其真實政策立場。

民眾黨將阻擋預算的理由，歸結於程序正義與內容不透明，指控行政院僅以少數條文便要求龐大經費。這類說法在國內政治攻防中或許能穩固基本支持者，放在國際戰略視角下卻顯得說服力不足。台灣正面臨迫切而具體的軍事威脅，盟邦對在野黨的期待，並非毫無保留地支持行政部門，而是能讓國防預算進入實質審查後進行嚴格檢視與必要調整，而不是在議程入口就將整筆攸關國家生存的防衛預算全數攔截。當國防議題被操作為內部政治鬥爭的籌碼，對外所傳遞的訊號，便是政黨利益凌駕於國家安全之上。

這趟訪美行程原本是民眾黨展現外交理解力與國際溝通能力的重要契機，最終卻暴露出其戰略視野的短視。美方對黃國昌返台後強硬反軍購立場的錯愕反應，反映的其實是對台灣政黨政治過度內耗與路線不一致的深層憂慮。盟友所關注的，不只是政治人物在國際場合的發言，而是能否在制度運作中維持一致性與可預期性。

美國在台協會（AIT）處長谷立言說自由不是免費，美國只能在盟友自力自助的程度內提供協助，並表達支持1.25兆元的軍購特別預算。（資料照）美國在台協會（AIT）處長谷立言說自由不是免費，美國只能在盟友自力自助的程度內提供協助，並表達支持1.25兆元的軍購特別預算。（資料照）當在野黨誤以為可以用國內話術應對國際盟友，認為將國防預算當作牽制執政黨的政治工具不必付出外交代價，風險早已在無形中累積。外交誠信一旦受損，修補所需的時間與成本往往遠高於想像。持續將國防議題政治化，不僅削弱台灣對外展現的防衛決心，也可能動搖台灣與民主盟邦長期建立的互信基礎。最終承擔後果的，不只是個別政黨的國際形象，而是整個台灣在區域安全架構中的可信度與安全保障。

（ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，台中科技大學會計資訊系兼任教師，任教於台灣師範大學）

