自由開講》美智庫示警 中共可能大舉挑釁 今年台海局勢緊繃

中共軍力擴張 台灣周邊挑釁升級

美國智庫全球台灣研究中心（GTI）近日發表分析指出，中國國家主席習近平已下令解放軍在2027年底前做好奪取台灣的準備。今年，中共可能藉由台灣周邊的軍事行動，展現更具挑釁性與野心的態勢。

華府智庫專家表示，今年可能會看到中共軍力的大規模擴張，解放軍在台灣周邊的行動可能更加挑釁、更具野心。圖為2025年12月底共軍圍台軍演，遠火部隊發射火箭。（路透檔案照） 美專家提醒 行動意圖明顯

GTI主任鄭哲軒（John Dotson）指出，習近平下達的目標，是讓解放軍具備執行重大對台行動的能力。他分析，今年解放軍的動作不僅是軍事行動，更帶有向高層表態的意味，「看看我們現在多厲害」。

軍事能力尚未達標 大規模擴張可能

GTI資深研究員梁安妮（Annie Kowalewski）表示，今年是中共達成奪台能力的最後一年，但目前尚未完全達標，預計中國將進行軍力大規模擴張，並持續加強周邊軍事部署。

海警介入增判斷難度

鄭哲軒指出，中國不僅動用海軍在台周邊演習，還加入海警力量。小型海警船雖挑釁性低，但可宣稱「執法行動」，增加對外判斷困難，台灣需持續關注。

哲軒指出，中國不僅動用海軍在台周邊演習，還加入海警力量。示意圖。（法新社檔案照） 區域盟友互動加劇 防範風險升高

梁安妮補充，台灣與菲律賓、日本私下加強溝通，台韓互動也增加。《日經亞洲》報導，駐韓美軍將擴大行動範圍，以因應台灣突發狀況。她指出，即使韓國初期不介入，台灣周邊成為戰區也會衝擊韓國經濟，可能迫使韓國被動捲入衝突。

專家呼籲 台灣及盟友須強化防範

整體而言，2026年台海局勢仍高度敏感，專家強調，中共軍力擴張與挑釁行動可能加劇區域緊張，台灣與國際盟友應保持警覺、持續防範，以避免局勢惡化。

