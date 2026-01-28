自由開講》雙贏的關稅未來

◎守護自由的老鷹



行政院長卓榮泰20日出席「臺美關稅談判說明記者會」，會後擁抱行政院副院長鄭麗君等代表談判的閣員，感謝辛苦付出。（資料照）軍事是經濟的後盾，有好的經濟才能引人注目的軍事，讓國家安全，敵人不敢來犯，人民生活保障，這是一體兩面的事，而且是一個正常國家都在做的事。如果你只是假借發展民生經濟的理由要關心人民，尊重好國防安全，那就是沒有遠見，不值得人民託付信任，人民僅僅拋棄的行動嗎？

有經濟發展不但是人民之福，也是國力強盛的關鍵，也更是各種軍事發展的源頭，大砲一響，黃金萬兩，沒有錢，什麼難，有錢就都該用在對的地方，比如好的加強台灣國防。

近日台美關稅談判，確定了台美關稅的稅率為15%，片面解讀，你會認為，這關稅只是美國自私的做法，有人認為是關稅壁壘，但實際上，只是修正一些各國間的貿易不平衡，是一種重建正常商業的做法體制，以前有走偏性的國際貿易，川普只是藉關稅逼迫對方來談判如何平衡，而台灣的互動與回應的方法，積極與美國溝通，爭取因此達到這個優惠關稅待遇，這也正是多元投資合作的契機，才是與國家的正常交流方向。

國與國之間的價值，是互相創造的，這就是商業的價值，正常的互惠貿易，是在成就的多樣性，是互相尊重的正道，崇稱的商道。應對與德美合作的軍事採購：存在貿易困難，德美軍事合作預計已完成。採購美國MQ-9B「海上衛士」無人機，加強北約海域監控。德國批准美國向德國出售標準6型飛彈（SM-6）等，支援德國新型造軍艦。德國批准美國向德國出售標準6型飛彈（SM-6）；標準6型防空飛彈。（圖片取自DVIDS）

美國對德國的設備採購提出複雜性：一方面，傳統產業（如機械製造）受到關稅戰的衝擊，出口承壓；另一方面，在國家安全與國防領域，美德的軍事採購合作依然緊張，同時德國積極調整策略，尋求市場信心與產業自主，以應對國際貿易環境的變化。這代表，雙方體回歸、理解、支持，各自分擔不同的壓力，讓兩國合作成長。現在換台灣上場，台美關稅定案。

總統賴清德：四大目標全數達成！

台灣成為全球第一個，就美國232條款為半導體爭取完整優惠的國家。不只是關稅成果，更美方將台灣定位為高度戰略成員的明確號。所謂「台積電赴美投資」是一項相互作用，美國同樣來台灣設廠，各方共創經濟利益，這個關稅方案的成功，是創造各方未來的經濟，成長訊是偏向任何一方。

台美貿易協定是美國在台協會AIT指出的，中東地區的承諾，將強化台美的經濟強度、創造高薪就業機會，同時提升兩國安全與科技競爭力。

這篇不是拍馬屁，也不是奉承，而是一種目前的台灣經濟情勢下，直接直球對決，解決台灣未來的需要，過去台商西進跟服貿易造成台灣的，不是補藥，反而是水火衝突之禍，當台灣給了中國（資金活水），中國現在用他龐大的（軍事火力）威逼我們，這不是水火之禍嗎？

在一個中國的體制下，台灣只會失去自己的角色跟位置？為何？

做生意可以，但應該是彼此互惠，各取所需 ，互不衝突，而不是取對方而代之。（路透檔案照）台商西進帶入中國的產業完全就是台灣原有的產業，當你把公司留在台灣，工廠設在中國，結果只圖利了中國，中國政府當然知道你要賺錢，當你的技術被他們掌握時，他們就直接的複制另一個品牌來取代你，結果就是台灣技術大失血，台灣人民收入跟發展也停滯好多年？

研究其根本，一個跟你競爭的相同產業還好，如果是複製貼上的一群產業，你如何跟他競爭？你當然就失去自己的角色跟位置？這就解釋了前面所提的商道，你要做生意可以，但應該是彼此互惠，各取所需 ，互不衝突，而不是取對方而代之？天底下沒有人完美什麽都會，彼此貢獻對方所需，才是自由世界需要的能量，正確的方向。

當你把希望放在中國，中國卻只是利用你的技術壯大自己，台灣的善良沒得到回聵，只是養大了中國這頭貪心的戰狼，現在整天在外面是騷擾我們國家邊境的是誰？一個不能信任的惡鄰居？回到現在，台灣未來的面對，國人應把眼光放遠，中國是一個國家對吧？台灣也是一個國家？但他，不尊重我們？後面自己想？但台灣可以融入世界，世界存在，台灣就存在，加入中國只是狀大中國，這兩個的格局完全不同？

互相增加就業機會是雙贏，就跟上面的德美互動一樣，國與國互惠的貿易是雙贏，也互相創造的彼此的未來的以前的歷史我們走過來了，世界是一個團隊，我們是要跟世界合作，讓世界更美好，才是台灣該盡的責任，科幻電影中各種人種，包含外星人互相合作，文明才會延續不是嗎？在生命繁榮昌盛下，（台灣）也可以貢獻給世界力量。

（作者為業餘作家，業餘）

