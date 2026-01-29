自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》嘉義市普發六千 花完彈指一瞬間

2026/01/29 08:30

◎ 蔡政憲

近日，民眾熱議的話題之一，莫過於許多縣市與鄉鎮普發現金，並期盼居住的地區能共襄盛舉。尤其，以嘉義市發放6000元、65歲以上長者加領1000元，甚受關注。嘉義市民有幸躬逢其盛，固然可喜，在普天同慶之際，筆者對於嘉義市永續性的發展，提出幾項觀察。

嘉義市今普發6000元與65歲以上長輩春節禮金1000元，特製金色、紅色紅包袋。（資料照）嘉義市今普發6000元與65歲以上長輩春節禮金1000元，特製金色、紅色紅包袋。（資料照） 前總統陳水扁在2001年啟動第一次金融改革，2002年銀行打消1兆2000億元呆帳。前總統李登輝稱讚此政策有效處理呆帳、降低逾放比的效率超越日本，穩定台灣金融體系。無獨有偶，2009年嘉義市長黃敏惠任內，人均負債高達一萬四千五百三十九元，2014年公共債務有10.51億元。

其後涂醒哲上任，與團隊共同努力，未達四年，即「節流」還清嘉市所有債務，創下「零負債」；且「開源」上百億的建設，諸如黃市長前幾任任內進度為0的汚水下水道工程、購買十年LED照明服務，節省2.7億的電費。可謂前有涂市長從從容容、穩扎穩打還債與建設，奠定經濟基礎，後有黃市長經由良好的財政，方能游刃有餘發現金回饋市民 。

「信任、幸福、新嘉義」的涂醒哲市長（右二），任期自2014年12月至2018年12月，「節流」還清所有債務。（資料照）「信任、幸福、新嘉義」的涂醒哲市長（右二），任期自2014年12月至2018年12月，「節流」還清所有債務。（資料照） 然而，「普發6000,花完彈指一瞬間。」風華背後，嘉義市迫在眉睫，懸而未決的考驗，陸續接踵而來。如2018年黃市長回鍋選舉前，提出她恐懼見到店面出租的狀況，所言言猶在耳，黃市長任期已屆17年，以地標文化路商圈與大通（中山路）、噴水池一帶為例，近年映入筆者眼簾的，卻是遍佈著店家待租的廣告布條，有些令人對景氣憂心忡忡的蕭條氣息。而台北、台中大都會的公園，為了解決車流與違停，興建許多地下停車場。反觀嘉義市具觀光指標的文化公園，至今仍未見市民與遊客引頸期待的地下停車場。

選舉的輸贏，往往僅一線之隔。候選人竭盡全力選贏，選輸的一方，見似脆弱，然從另一個角度，同樣可對社會有貢獻，展現對這片土地的生命力。正向的生命力，可以幫助大家繼續往前走，完成未竟之事。

嘉義市文化公園鄰近文化路夜市，至今仍未見市民與遊客引頸期待的地下停車場。（資料照）嘉義市文化公園鄰近文化路夜市，至今仍未見市民與遊客引頸期待的地下停車場。（資料照） 中國新聞家任白濤曾說：「筆可焚，而良心不可奪；身可殺，而事實不可改。」選舉有結束，但我們深信記錄的歷史會流傳。回顧嘉義市的過去，筆者欽佩黃敏惠市長，鍥而不捨堅守17年的熱忱，更由衷感念涂醒哲市長落實「城市不用大，SMART就好」的理念，為嘉義市這座小城，帶來實用長遠的建設大事。展望未來，筆者預祝王美惠委員旗開得勝。繼往開來，則是新市長的挑戰。

*數據來源：〈信任、幸福、新嘉義：2014.12-2018.12施政成果〉

（作者為嘉義市民、營造業監造）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書