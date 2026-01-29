自由開講》嘉義市普發六千 花完彈指一瞬間

◎ 蔡政憲

近日，民眾熱議的話題之一，莫過於許多縣市與鄉鎮普發現金，並期盼居住的地區能共襄盛舉。尤其，以嘉義市發放6000元、65歲以上長者加領1000元，甚受關注。嘉義市民有幸躬逢其盛，固然可喜，在普天同慶之際，筆者對於嘉義市永續性的發展，提出幾項觀察。

嘉義市今普發6000元與65歲以上長輩春節禮金1000元，特製金色、紅色紅包袋。（資料照） 前總統陳水扁在2001年啟動第一次金融改革，2002年銀行打消1兆2000億元呆帳。前總統李登輝稱讚此政策有效處理呆帳、降低逾放比的效率超越日本，穩定台灣金融體系。無獨有偶，2009年嘉義市長黃敏惠任內，人均負債高達一萬四千五百三十九元，2014年公共債務有10.51億元。

其後涂醒哲上任，與團隊共同努力，未達四年，即「節流」還清嘉市所有債務，創下「零負債」；且「開源」上百億的建設，諸如黃市長前幾任任內進度為0的汚水下水道工程、購買十年LED照明服務，節省2.7億的電費。可謂前有涂市長從從容容、穩扎穩打還債與建設，奠定經濟基礎，後有黃市長經由良好的財政，方能游刃有餘發現金回饋市民 。

「信任、幸福、新嘉義」的涂醒哲市長（右二），任期自2014年12月至2018年12月，「節流」還清所有債務。（資料照） 然而，「普發6000,花完彈指一瞬間。」風華背後，嘉義市迫在眉睫，懸而未決的考驗，陸續接踵而來。如2018年黃市長回鍋選舉前，提出她恐懼見到店面出租的狀況，所言言猶在耳，黃市長任期已屆17年，以地標文化路商圈與大通（中山路）、噴水池一帶為例，近年映入筆者眼簾的，卻是遍佈著店家待租的廣告布條，有些令人對景氣憂心忡忡的蕭條氣息。而台北、台中大都會的公園，為了解決車流與違停，興建許多地下停車場。反觀嘉義市具觀光指標的文化公園，至今仍未見市民與遊客引頸期待的地下停車場。

選舉的輸贏，往往僅一線之隔。候選人竭盡全力選贏，選輸的一方，見似脆弱，然從另一個角度，同樣可對社會有貢獻，展現對這片土地的生命力。正向的生命力，可以幫助大家繼續往前走，完成未竟之事。

嘉義市文化公園鄰近文化路夜市，至今仍未見市民與遊客引頸期待的地下停車場。（資料照） 中國新聞家任白濤曾說：「筆可焚，而良心不可奪；身可殺，而事實不可改。」選舉有結束，但我們深信記錄的歷史會流傳。回顧嘉義市的過去，筆者欽佩黃敏惠市長，鍥而不捨堅守17年的熱忱，更由衷感念涂醒哲市長落實「城市不用大，SMART就好」的理念，為嘉義市這座小城，帶來實用長遠的建設大事。展望未來，筆者預祝王美惠委員旗開得勝。繼往開來，則是新市長的挑戰。

*數據來源：〈信任、幸福、新嘉義：2014.12-2018.12施政成果〉

（作者為嘉義市民、營造業監造）

