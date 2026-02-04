自由開講》彈劾當口號，憲政當道具？

◎ 再米

把「彈劾總統」喊成政治口號，看似氣勢萬鈞，實則是在拆解憲政秩序。彈劾的目的不是替同溫層出氣，而是對「可被司法檢驗的憲法違失」啟動最後手段；把它用成動員工具，受傷的不是某位總統，而是人民對制度的信任。

立法院全院委員會於1月21、22日審查兩案彈劾提案：一案由傅崐萁等60人提出，另一案由黃國昌等59人提出，均以「財政收支劃分法」修正案為主軸，主張總統未依憲法第72條限期公布，並依憲法增修條文與立法院職權行使法相關規定提出彈劾。國眾兩黨去年12月19日在立法院議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，強調要在院會提案彈劾賴清德。（資料照）

總統府回函強調立院「無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」，因此不列席審查。若立院要追問財劃法不公布的政治責任，最直接的監督工具其實在手上：質詢行政院長與主管部會、要求提出法理意見與財政衝擊試算、公開程序瑕疵與修法紀錄，並把爭點整理成釋憲聲請的理由書。

請繼續往下閱讀...

然而，這場爭議的核心，其實是憲法第37條的副署制度與第72條公布義務如何銜接：在野認為公布義務不可被「不副署」架空；行政院與總統則主張副署制度要求由行政院承擔政治責任，若法案重大、明顯違憲，院長拒絕副署並附理由，憲政爭議應交由憲法法庭裁判。這是典型的憲法解釋問題，不是比誰罵得更狠、標籤貼得更大。

更該被警惕的，是把憲法爭議「表演化」。有人要求總統到立院受質詢、有人以「皇帝夢」刺激情緒；但憲政分工很清楚：行政院對立法院負政治責任，接受質詢與預算監督；總統的去留，應由選舉與憲法程序、以及大法官的司法審判來判斷。若把總統拉進日常質詢泥沼，權責更混亂，最後只剩羞辱政治與國會擂台。立法院21日起連兩天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委以袁世凱的人形立牌諷刺賴總統缺席。（圖擷自臉書）

此外，彈劾不是「政治不爽就按鈕」：依憲法增修條文，須立院過半提出、三分之二通過後，才交由大法官審理。三分之二在113席中等於76席，而第11屆立院三黨不過半（國民黨52、民進黨51、民眾黨8），任何一方都難以單靠情緒動員越過門檻；若缺乏可受司法檢驗的憲法論證，推彈劾只會把制度武器日常化，讓憲政危機變成日常政治消耗。

我國對總統彈劾設下「過半提出、三分之二通過、交大法官審理」高門檻，原意就是避免憲政武器日常化。台灣需要的不是更大的口號，而是更嚴謹的程序：在野若認為違憲，就提出能被大法官檢驗的論證並推動憲政救濟；執政若認為修法違憲，也要把理由攤在陽光下，修復「能裁判、能止爭」的憲法法庭功能。讓規則贏，才是民主；只想讓自己贏，才是「皇帝夢」。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法