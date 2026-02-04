自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》彈劾當口號，憲政當道具？

2026/02/04 10:30

◎ 再米

把「彈劾總統」喊成政治口號，看似氣勢萬鈞，實則是在拆解憲政秩序。彈劾的目的不是替同溫層出氣，而是對「可被司法檢驗的憲法違失」啟動最後手段；把它用成動員工具，受傷的不是某位總統，而是人民對制度的信任

立法院全院委員會於1月21、22日審查兩案彈劾提案：一案由傅崐萁等60人提出，另一案由黃國昌等59人提出，均以「財政收支劃分法」修正案為主軸，主張總統未依憲法第72條限期公布，並依憲法增修條文與立法院職權行使法相關規定提出彈劾國眾兩黨去年12月19日在立法院議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，強調要在院會提案彈劾賴清德。（資料照）國眾兩黨去年12月19日在立法院議場前舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，強調要在院會提案彈劾賴清德。（資料照）

總統府回函強調立院「無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」，因此不列席審查。若立院要追問財劃法不公布的政治責任，最直接的監督工具其實在手上：質詢行政院長與主管部會、要求提出法理意見與財政衝擊試算、公開程序瑕疵與修法紀錄，並把爭點整理成釋憲聲請的理由書。

然而，這場爭議的核心，其實是憲法第37條的副署制度與第72條公布義務如何銜接：在野認為公布義務不可被「不副署」架空行政院與總統則主張副署制度要求由行政院承擔政治責任，若法案重大、明顯違憲，院長拒絕副署並附理由，憲政爭議應交由憲法法庭裁判。這是典型的憲法解釋問題，不是比誰罵得更狠、標籤貼得更大。

更該被警惕的，是把憲法爭議「表演化」。有人要求總統到立院受質詢、有人以「皇帝夢」刺激情緒；但憲政分工很清楚：行政院對立法院負政治責任，接受質詢與預算監督；總統的去留，應由選舉與憲法程序、以及大法官的司法審判來判斷。若把總統拉進日常質詢泥沼，權責更混亂，最後只剩羞辱政治與國會擂台。立法院21日起連兩天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委以袁世凱的人形立牌諷刺賴總統缺席。（圖擷自臉書）立法院21日起連兩天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，國民黨立委以袁世凱的人形立牌諷刺賴總統缺席。（圖擷自臉書）

此外，彈劾不是「政治不爽就按鈕」：依憲法增修條文，須立院過半提出、三分之二通過後，才交由大法官審理。三分之二在113席中等於76席，而第11屆立院三黨不過半（國民黨52、民進黨51、民眾黨8），任何一方都難以單靠情緒動員越過門檻；若缺乏可受司法檢驗的憲法論證，推彈劾只會把制度武器日常化，讓憲政危機變成日常政治消耗。

我國對總統彈劾設下「過半提出、三分之二通過、交大法官審理」高門檻，原意就是避免憲政武器日常化。台灣需要的不是更大的口號，而是更嚴謹的程序：在野若認為違憲，就提出能被大法官檢驗的論證並推動憲政救濟；執政若認為修法違憲，也要把理由攤在陽光下，修復「能裁判、能止爭」的憲法法庭功能。讓規則贏，才是民主只想讓自己贏，才是「皇帝夢」。

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書