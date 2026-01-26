自由電子報
評論 > 投書

自由開講》支持國防，Freedom Is Not Free

2026/01/26 10:30

◎ 宗介

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前透露，諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已在台灣設立中口徑彈藥測試場，讓台灣國防部能依據全球工業標準測試彈藥；同時，安杜里爾（Anduril）、Shield AI等美國防務企業，也在台建立戰略供應鏈，採購數千萬美元的關鍵零組件與產品。此舉標誌著美台國防產業合作進入新階段，也凸顯台灣在全球國防供應鏈與民主嚇阻架構中的核心角色。

自由開講》支持國防，Freedom Is Not Free美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，美國軍工大廠諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman）已在台灣設立了一座「中口徑彈藥測試場」。（資料照）
 谷立言指出，台灣軍方的「削弱戰略」已充分利用島嶼地形與不對稱戰力，建立靈活、分散、具高度反應能力的部隊結構。後備部隊改革、役期延長及訓練制度提升，使台灣擁有一支訓練有素的後備軍力，對任何潛在侵略者形成實質嚇阻。此外，「任務式指揮」（mission command）體現民主社會的作戰優勢：下級指揮官在受信任的前提下自主決策，增強作戰靈活性與對抗指揮節點攻擊的韌性。

在國防投資層面，台灣政府承諾2030年國防預算達GDP 5%，並推出8年1.25兆元特別預算，已公開籌購7類武器系統。這些資源將與美國合作計畫緊密結合，不僅推動國造研發專案，也擴大台灣產業基礎，創造就業機會，使台灣成為可靠的全球國防供應鏈節點。

8年1.25兆國防特別預算籌購武器項目。（資料來源：國防部）8年1.25兆國防特別預算籌購武器項目。（資料來源：國防部） 谷立言強調，美台合作具高度互補性：美方在人工智慧、研發與創新領域領先全球，台灣則提供製造與硬體骨幹，雙方結合可為無人機、指揮管制、防空及其他平台發展邊緣運算與具身智慧（embodied AI）應用，提升全方位嚇阻能力。這些努力的核心目標，是建立一個免受外部脅迫的安全環境，確保民主社會的防衛自主與戰略穩定。

整體而言，美台國防合作已從單純軍備採購，逐步擴展至技術研發、供應鏈韌性建構及智能作戰能力提升。這不僅是對台灣自衛能力的實質強化，也顯示美國致力於與民主夥伴共創區域安全的新型戰略模式。面對日益複雜的區域安全環境，台灣的自主防衛與美台科技合作，正成為維護印太和平與民主秩序的關鍵支柱。

（作者為研究生）

