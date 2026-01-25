名家分享~James Jseng》國民黨，這次沒想放過台灣

國家安全跟廠商利益，都沒有比他們「上面」指派的任務重要，台灣人養國民黨幾十年，現在他們決定要反噬，打死不肯讓台灣翻身。

◎ James Jseng

我想，大家可能要先做好心理準備了

國民黨，這次可能真的完全沒有想要放過台灣

立法院會期原本在去年年底就應該結束，現在已經進入「延會」階段，現在距離延會結束，也只剩幾個工作天而已。

立法院已經進入「延會」，1.25兆軍購案仍被藍白立委阻擋，無法付委審查。 （資料照）

1.25兆軍購案中有一些關鍵項目，如果沒有在1月底前完成法定程序跟簽約，台灣可能會因為各國搶單而失去現有的生產排隊位置，到時候等待的時間將會以「年」為單位延後。

而總預算沒有審沒有通過的狀況下，雖然根據《預算法》一般政務能「馬照跑、舞照跳」，但新興的重大採購案（例如這筆 1.25 兆中的新武器）將完全無法動支，導致採購進度中斷。

然後，我們跟美國初步達成協議的，將關稅降低到在15% ，如果立法院沒有辦法在這個會期完成法制化，台灣企業可能就沒有辦法享用協議中約定的關稅優惠，在出口的時候，反而要多負擔10幾%的關稅，廠商的所有利潤，居然就要被自己的立法院給吞掉，白白繳給美國更多錢。

行政院副院長鄭麗君（左三）率團隊與美國初步達成協議，將關稅降低到在15% ，如立法院沒辦法在這個會期完成法制化，台灣企業可能沒辦法享用協議中約定的關稅優惠。（資料照）

他們的任務就是在非常可能發生的2027戰爭來臨之前，盡一切可能弱化台灣國防，拖垮台灣經濟，擾亂台灣社會，從國民黨最近的所有動作跟言語當中，他們這個決心是已經下定了，我看廠商去求饒也不會有用，用選票威脅也一樣，他們哪裡還在怕什麼選舉？他們已經決定賭上自己的一切，迎接解放軍。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

