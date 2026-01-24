自由電子報
名家分享~許政維》金主勉對美「硬起來 」藍營把台灣推向懸崖？！

試想一下，如果國民黨的戰略成真：一方面我們買不到足以自保的武器，另一方面我們的護國神山因為人為鎖國而被全球供應鏈邊緣化。當軍事與經濟這兩條連結美國與民主陣營的纜繩都被斬斷時，臺灣剩下的戰略縱深是什麼？
名家分享

名家分享

2026/01/24 13:30

◎ 許政維

當全場哄堂大笑的時刻出現時，通常意味著有人無意中說出了房間裡的大象。

在那場徐州路的餐敘上，當那位金主CK楊質問藍營立委「臺積電有捐政治獻金給你們嗎？」時，那聲集體的笑聲暴露的，並不是臺積電不懂感恩，而是國民黨領導階層深層的心理扭曲。

外號「CK楊」的異康董事長楊建綱，日前與藍營立委餐敘，勉對美硬起來。圖為藍白立委23日再度封殺軍購特別條例草案付委審查。（資料照）外號「CK楊」的異康董事長楊建綱，日前與藍營立委餐敘，勉對美硬起來。圖為藍白立委23日再度封殺軍購特別條例草案付委審查。（資料照）他們至今仍活在舊時代的迷夢裡，把國家級的產業成就當作黨的私產遺緒，#認為企業既然是當年「#黨國」#扶持起來的，#現在就理應繳納保護費。這種心態，說穿了不是現代政治與商業的互動，而是一種封建租佃制的陳腐邏輯。

這群人此時此刻的笑聲，聽在耳裡格外刺耳，因為這份心態掩蓋了一個正在發生的危險事實：國民黨正在系統性地切斷臺灣在地緣政治上僅存的兩條生命線。

看看他們在軍事維度上的操作。藍白陣營已經第八度在程序委員會封殺軍購特別條例。

請注意，他們不是在委員會裡實質審查、刪減預算，而是直接把案子堵在門口，連討論的機會都不給。

藍白9度動用人數優勢，封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。圖為民進黨立委表達無奈。（資料照）藍白9度動用人數優勢，封殺8年新台幣1.25兆元軍購特別條例草案付委審查。圖為民進黨立委表達無奈。（資料照）軍事防衛不是去超市買菜，今天的延宕，換來的是明天的無力回天。當中共在三年半內進行第七次圍臺軍演，演習內容已經從威嚇轉向實質的「要港封控」時，國民黨此時的封殺行為，究竟是在替民眾看緊荷包，還是在替對岸站崗，答案不言而喻。

更荒謬的是，這群人一邊在軍事上自我解除武裝，一邊在經濟上試圖搞「鎖國」。

CK楊把臺美關係形容為「生前契約」，主張推動什麼「半導體晶片對外投資國安保護條例」，這種論調乍聽之下是在保護產業，實則是在製造一座孤島。

全球半導體供應鏈正在重組，#臺積電赴美是為了貼近市場與分散風險的商業戰略，但在國民黨眼中，這成了「被掏空」。他們提出的解方竟然是用立法手段強行限制企業投資，這無異於要將臺積電從全球體系中剝離。

試想一下，如果國民黨的戰略成真：一方面我們買不到足以自保的武器，另一方面我們的護國神山因為人為鎖國而被全球供應鏈邊緣化。當軍事與經濟這兩條連結美國與民主陣營的纜繩都被斬斷時，臺灣剩下的戰略縱深是什麼？

台積電赴美是為了貼近市場與分散風險的商業戰略，圖為亞利桑那州廠。（彭博檔案照）台積電赴美是為了貼近市場與分散風險的商業戰略，圖為亞利桑那州廠。（彭博檔案照）唯一的選項，就只剩下對岸那個虎視眈眈的極權體制。

CK楊勉勵在野黨要對美國「硬起來」，這話說得激昂，卻顯得無比空洞。你要拿什麼硬起來？靠一支裝備無法更新的軍隊？還是靠一個被政治力綁架、失去靈活度的半導體企業？把談判籌碼當作人質來宰殺，這不叫外交手腕，這叫自殺。

最令人震驚的，還不是這些荒腔走板的政策，而是國民黨副主席李乾龍竟然提議要將這種金主干政「制度化」。

國民黨希望未來能建立慣例，讓這種所謂的『智庫』（aka金主爸爸）與黨團交流常態化。這意味著，#未來像CK楊這樣的政治金主，不需要再躲在陰影裡，他們 #可以堂而皇之地坐在指導席上，用「論述」包裝利益，#直接對立法委員下指導棋。

國民黨副主席李乾龍竟然提議要將這種金主干政「制度化」。（資料照）國民黨副主席李乾龍竟然提議要將這種金主干政「制度化」。（資料照）那場餐敘上的笑聲，笑的正是那個被他們親手推向兵凶懸崖的臺灣。

（作者為台北市民）

本文經授權轉載自許政維（許達達）臉書

