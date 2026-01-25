自由開講》中國人評黃國昌：始於豬頭式投機 終於史詩級笑話

◎ 愚工

題為：「從慷慨反服到舔日鬧劇，黃國昌政治生涯：始於投機，終於笑話」的五分鐘影片，中國網紅「昊哥來說史」圍繞去年11月，黃國昌率團訪日的活動指出，「（黃國昌）這位政客的政治軌跡堪稱一場，從故作姿態到自我作賤的斷崖滑坡；最後摔出的辦公室合影場面，更是把豬頭式投機演譯得淋漓盡致」，作者「昊哥」進一步

指出，黃國昌本想蹭高市早苗的熱度，結果只換來一張圍著空桌子進行嚴肅合影，當作對等交流的成果，黃國昌的政治高度始終未能超越那張桌子高度〜。

黃國昌本想蹭高市早苗的熱度，結果只能圍著空桌子合影。（圖取自民眾黨臉書）

黃國昌「豬頭式投機」、「政治高度不及於辦公桌」的人格特質這次亦顯現在閃電竄訪美國的活動。在回國記者會上，黃國昌一反平時的咆哮張揚，「刻意放慢語速，故作沉穩，字斟句酌手顫抖」的畫面引來社會各界的猜疑：黃國昌是否因為在美國看到了自己「前世今生的裸照」而心生不安與恐懼，知道自己完了。但此時此刻又要強作鎮定，故意揚言「自己反軍購的態度更堅定」，彷如委瑞內拉的獨裁者馬杜洛被美軍活捉前，故作「無所畏懼狀」的豬頭式反應。

請繼續往下閱讀...

黃國昌自稱「應邀」訪美，但事實顯示，主人既沒有安排客人的食宿，事後也沒有公開記者會，或合照，或聲明稿，或公開與會人員，遑論透露任何細節，更有甚者的是，AIT還發文駁斥黃國昌的說詞。荒謬的是，明明對方不背書，黃國昌竟忝不知恥，故作神秘，故意不說出見了何人、談了何事。就如古代「齊人章」，明明是到墓園向人乞食，卻對家人宣稱往來都是高官巨賈。

黃國昌自稱「應邀」訪美，故作神秘，故意不說出見了何人、談了何事。圖為黃國昌（右二）召開記者會說明訪美行程。（資料照）

「始於豬頭式投機，終於史詩級笑話」玩死自己，眾所周知，不久之後，他還會把自己玩進土城的大牢。黃國昌本是佳人，奈何自我作賤，傷害國家社會及父母妻小，令人扼腕。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法