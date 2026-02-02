自由開講》中芬高層互訪：中國深化歐洲經貿布局的戰略意涵

◎ 宗介

中國官方宣布，芬蘭總理歐爾波將於25至28日訪問中國，並由20餘家企業高階主管隨行。此行不僅包括中芬創新企業合作委員會第6次會議，還將簽署多項商業合作協議，涵蓋機械、森工、清潔能源、食品及數位經濟等領域。中國外交部強調將與芬方密切高層交往，鞏固政治互信，推動經貿合作，並在多邊事務中增進相互理解。

芬蘭總理歐爾波於1月25至28日訪問中國，並有20餘家企業高階主管隨行。（路透檔案照）

中國對此行的安排與布局，顯示其積極將對歐關係納入整體戰略。自2025年底法國、愛爾蘭、西班牙領導人訪華以來，中國持續加強與歐盟成員國的高層互動，企圖透過經貿合作與企業連結，形成對外經濟網絡的穩定支點。對中國而言，芬蘭不僅是北歐重要經濟體，更在綠色技術、創新研發及高端製造領域具優勢，雙方合作潛力龐大。

商務層面，中芬雙邊貿易額在2025年已超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元，顯示雙方經貿互動規模不小。此次高層互訪，既是對既有合作的鞏固，也是對未來深度合作的宣示，尤其在綠色轉型與數位經濟領域，中方希望透過政策溝通和企業協作，將雙邊合作走深走實。

從戰略角度觀察，中國此舉也兼具政治與外交意涵：一方面在歐洲展示穩定合作夥伴形象，另一方面透過高層互訪與企業參與，增加對外經濟話語權與議價能力，藉此在全球供應鏈和創新科技布局中取得主導地位。對芬蘭而言，透過與中國的高層互動，既能推動本國企業進入亞洲市場，也有助於提升國際影響力。

芬蘭總理歐爾波將訪問中國，並簽署多項商業合作協議，涵蓋機械、森工、清潔能源、食品及數位經濟等領域。圖為芬蘭即將運出的木材。（法新社檔案照）

然而，中國推動這類高層經貿互訪，也隱含對全球經濟與地緣政治版圖的長期規劃。多國領導人接續訪華，反映中國希望將經濟合作與外交策略綁定，塑造以經貿為中心的多邊合作網絡，並透過企業鏈結建立持久影響力。此次中芬互訪，正是中國在歐洲經貿布局與高層外交策略中的一個重要節點，也值得各方密切關注其後續進展及可能引發的地緣效應。

（作者為研究生）

