自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中芬高層互訪：中國深化歐洲經貿布局的戰略意涵

2026/02/02 18:00

◎ 宗介

中國官方宣布，芬蘭總理歐爾波將於25至28日訪問中國，並由20餘家企業高階主管隨行。此行不僅包括中芬創新企業合作委員會第6次會議，還將簽署多項商業合作協議，涵蓋機械、森工、清潔能源、食品及數位經濟等領域。中國外交部強調將與芬方密切高層交往，鞏固政治互信，推動經貿合作，並在多邊事務中增進相互理解。

芬蘭總理歐爾波於1月25至28日訪問中國，並有20餘家企業高階主管隨行。（路透檔案照）芬蘭總理歐爾波於1月25至28日訪問中國，並有20餘家企業高階主管隨行。（路透檔案照）

中國對此行的安排與布局，顯示其積極將對歐關係納入整體戰略。自2025年底法國、愛爾蘭、西班牙領導人訪華以來，中國持續加強與歐盟成員國的高層互動，企圖透過經貿合作與企業連結，形成對外經濟網絡的穩定支點。對中國而言，芬蘭不僅是北歐重要經濟體，更在綠色技術、創新研發及高端製造領域具優勢，雙方合作潛力龐大。

商務層面，中芬雙邊貿易額在2025年已超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元，顯示雙方經貿互動規模不小。此次高層互訪，既是對既有合作的鞏固，也是對未來深度合作的宣示，尤其在綠色轉型與數位經濟領域，中方希望透過政策溝通和企業協作，將雙邊合作走深走實。

從戰略角度觀察，中國此舉也兼具政治與外交意涵：一方面在歐洲展示穩定合作夥伴形象，另一方面透過高層互訪與企業參與，增加對外經濟話語權與議價能力，藉此在全球供應鏈和創新科技布局中取得主導地位。對芬蘭而言，透過與中國的高層互動，既能推動本國企業進入亞洲市場，也有助於提升國際影響力。

芬蘭總理歐爾波將訪問中國，並簽署多項商業合作協議，涵蓋機械、森工、清潔能源、食品及數位經濟等領域。圖為芬蘭即將運出的木材。（法新社檔案照）芬蘭總理歐爾波將訪問中國，並簽署多項商業合作協議，涵蓋機械、森工、清潔能源、食品及數位經濟等領域。圖為芬蘭即將運出的木材。（法新社檔案照）

然而，中國推動這類高層經貿互訪，也隱含對全球經濟與地緣政治版圖的長期規劃。多國領導人接續訪華，反映中國希望將經濟合作與外交策略綁定，塑造以經貿為中心的多邊合作網絡，並透過企業鏈結建立持久影響力。此次中芬互訪，正是中國在歐洲經貿布局與高層外交策略中的一個重要節點，也值得各方密切關注其後續進展及可能引發的地緣效應。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書