自由開講》大商船變武庫艦、黑燈先行 中共「鎖台」劇本浮上檯面

封鎖不必開戰 「黑燈台灣」成新型威嚇手段

近年中共對台施壓，早已不再侷限於共機擾台或軍演恫嚇，而是逐步轉向「低強度、灰色地帶」操作。從切斷海底電纜、動員漁船形成「海上長城」，到測試改裝商船的武裝能力，北京明顯試圖演練一種「不宣戰卻能癱瘓台灣」的封鎖模式。傳出國防部已完成「全面黑燈」兵推，正顯示台灣已將此類威脅納入最嚴峻情境評估。

中共民船具備軍事打擊能力，將大幅提高識別成本。圖為中國「商船武庫艦」的大型商船「中達79」。（取自王臻明的軍事頻道臉書）

商船武裝化 刻意模糊軍民界線

外界關注的「中達79」商船，被指搭載垂直發射系統與近迫防禦武器，正是中共慣用的「軍民融合」極端示範。一旦民船外觀卻具備軍事打擊能力，將大幅提高識別成本，使國際社會與台灣在應對上陷入法律與軍事的雙重困境。這類「武庫艦」不是為了正面作戰，而是為封鎖、恫嚇與消耗防衛判斷力而生。

無人機試探紅線 測試台灣反制門檻

中共無人機首度逼近東沙空域，且高度超出攔截能力，顯示其目的不在攻擊，而在「測試」。測試國軍的警戒反應、測試「第一擊」門檻的實際執行空間，也測試輿論與國際社會的反應強度。這種「踩線卻不越線」的操作，正是中共近年對台軍事行為的標準模板。

戰爭敘事升溫 心理壓迫同步推進

中國官媒拋出「不把戰爭留給後人」的論述，搭配評論帳號渲染「台灣不敢反擊」，並非偶然，而是典型的心理戰節奏操作。透過放大軍事動作、質疑台灣決心，試圖在開戰前先動搖社會信心，讓「不戰而屈人之兵」成為可能選項。

中共軍機逼近我東沙領空，其目的不在攻擊，而在測試國軍的警戒反應。（國防部提供）





整體而言

從海底電纜到商船武裝、從無人機試探到輿論施壓，中共正逐步拼湊一套「鎖台但不宣戰」的複合式劇本。國防部進行「全面黑燈」推演，正是對這種新型態威脅的必要回應。真正的關鍵不在於中共是否立刻動手，而在於台灣社會能否清楚辨識：這些行動不是零星事件，而是一場有節奏、有目的的長期壓迫戰。

（作者為研究生）

