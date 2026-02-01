自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》看的是球賽，吼的是青春：長輩觀賽是最好的「心靈復健」

2026/02/01 08:30

◎ 郭冠廷

最近WBC賽程、NBA焦點戰與職棒熱身賽接連登場，球迷在電視前吼叫、刷比分，整個社群都熱了起來。而在這波熱潮中，最投入的一群人往往不是年輕人，而是我們常忽略的長輩。

最近WBC賽程、NBA焦點戰與職棒熱身賽接連登場，長輩看的是人生，比吃保健食品更能讓他們覺得「我還活著」。圖為湖人選手詹姆斯。（美聯社檔案照）最近WBC賽程、NBA焦點戰與職棒熱身賽接連登場，長輩看的是人生，比吃保健食品更能讓他們覺得「我還活著」。圖為湖人選手詹姆斯。（美聯社檔案照）

很多人不解：「老人家不去運動，坐在電視前看球有什麼好？」但那其實是對老化的誤解。年輕人看的是明星數據與戰術，長輩看的是歷史、精神與一種陪伴感。那是他們年輕時跑得動、跳得起、也輸得起的青春。如今只能靠眼睛跟著跑，但心還是會衝上去。

更深層來看，看球其實是一種對抗「社會排除」的參與。長輩最怕的不是失能，而是覺得自己「沒用了」。但只要聊起中華隊昨晚的分數，或哪位球星手感火燙，他們瞬間又回到了社會的「局內」。在醫院候診室、長照機構或里民活動中心，只要有球賽，長輩的臉上就會多幾分光亮。

就像住隔壁的陳伯伯，平常走路慢吞吞，但一講到籃球，就能揮舞手臂說出明星球員的名字。觀賞球賽帶來的不是體力，而是情緒的自由。退休生活很少有地方可以痛快輸贏；照顧家庭、慢性病與用藥管理都很沉重，相較之下，罵裁判、喊加油這種「沒有後果的情緒釋放」，反而更像健康存款。

老人家坐在電視前觀賞球賽，帶來的不是體力，而是情緒的自由。圖為觀眾看球賽轉播。（中央社檔案照）老人家坐在電視前觀賞球賽，帶來的不是體力，而是情緒的自由。圖為觀眾看球賽轉播。（中央社檔案照）

從健康的角度，這其實是高齡「醫、動、養」的另一種形式。所謂的「動」，不一定要上球場奔跑；隨著比分起伏，大腦在做戰術推演、心跳加速、腎上腺素上升，這是一種微型的神經運動。「養」則是心理滋養，來自同好、隊友、孫子或鄰居的連結。「醫」不只是一瓶藥，更是讓人眼神發亮的熱情。對很多長輩而言，看球比吃保健食品更能讓他們覺得「我還活著」。

如果哪天你陪家裡的長輩看球，請記得：你們看的不是比分，而是青春仍然在場的證明。老人家看的是人生，我們看的是比賽，而在球賽裡，兩者終於重疊。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書