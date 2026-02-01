自由開講》看的是球賽，吼的是青春：長輩觀賽是最好的「心靈復健」

◎ 郭冠廷

最近WBC賽程、NBA焦點戰與職棒熱身賽接連登場，球迷在電視前吼叫、刷比分，整個社群都熱了起來。而在這波熱潮中，最投入的一群人往往不是年輕人，而是我們常忽略的長輩。

最近WBC賽程、NBA焦點戰與職棒熱身賽接連登場，長輩看的是人生，比吃保健食品更能讓他們覺得「我還活著」。圖為湖人選手詹姆斯。（美聯社檔案照）

很多人不解：「老人家不去運動，坐在電視前看球有什麼好？」但那其實是對老化的誤解。年輕人看的是明星數據與戰術，長輩看的是歷史、精神與一種陪伴感。那是他們年輕時跑得動、跳得起、也輸得起的青春。如今只能靠眼睛跟著跑，但心還是會衝上去。

更深層來看，看球其實是一種對抗「社會排除」的參與。長輩最怕的不是失能，而是覺得自己「沒用了」。但只要聊起中華隊昨晚的分數，或哪位球星手感火燙，他們瞬間又回到了社會的「局內」。在醫院候診室、長照機構或里民活動中心，只要有球賽，長輩的臉上就會多幾分光亮。

就像住隔壁的陳伯伯，平常走路慢吞吞，但一講到籃球，就能揮舞手臂說出明星球員的名字。觀賞球賽帶來的不是體力，而是情緒的自由。退休生活很少有地方可以痛快輸贏；照顧家庭、慢性病與用藥管理都很沉重，相較之下，罵裁判、喊加油這種「沒有後果的情緒釋放」，反而更像健康存款。

老人家坐在電視前觀賞球賽，帶來的不是體力，而是情緒的自由。圖為觀眾看球賽轉播。（中央社檔案照）

從健康的角度，這其實是高齡「醫、動、養」的另一種形式。所謂的「動」，不一定要上球場奔跑；隨著比分起伏，大腦在做戰術推演、心跳加速、腎上腺素上升，這是一種微型的神經運動。「養」則是心理滋養，來自同好、隊友、孫子或鄰居的連結。「醫」不只是一瓶藥，更是讓人眼神發亮的熱情。對很多長輩而言，看球比吃保健食品更能讓他們覺得「我還活著」。

如果哪天你陪家裡的長輩看球，請記得：你們看的不是比分，而是青春仍然在場的證明。老人家看的是人生，我們看的是比賽，而在球賽裡，兩者終於重疊。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

