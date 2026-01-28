自由電子報
評論 > 投書

自由開講》地方統籌分配款增加後 不該成為縣市長撒錢「政策買票」競賽

2026/01/28 09:30

◎ 陳啟濃

新的財劃法造成地方經費增加後的統籌分配款，新竹市政府草率將多出來的經費用來大撒錢，包括普發五千元消費現金、一萬元愛老津貼、一千元育兒補助，美其名為社會福利，卻成為市長個人普發現金的「政策買票」。

新竹市長高虹安表示，將發放市民每人5000元消費金，變相成為市長的「政策買票」。（中央社檔案照）新竹市長高虹安表示，將發放市民每人5000元消費金，變相成為市長的「政策買票」。（中央社檔案照）

本來中央與地方是一體，並不是競爭的關係，地方因施政上需要的經費，卻沒有財源可以推動，可以透過計畫跟中央爭取補助款。特別是福利政策，應該要有全國統一性做法，不該因地而有差別待遇，除了造成民眾的相當剝奪感，更會促使地方政府經費編列毫無法度，淪為「撒錢競賽」。

當初國民黨大修財劃法，增加地方統籌分配款，中央認為不妥，是因為會排擠到中央經費，再說地方增加的經費，也沒有計畫性的妥善使用，用在真正提升人民生活品質，作為促進地方建設的需要，恐怕只會成為地方縣市長為了連任，不惜採用撒錢政策，沒有長遠的規劃，甚至經費沒有用在真正迫切需要的地方。

去年藍白兩黨通過新的財劃法後，中央將許多原本經常性對地方的補助款，暫時不再予以補助，造成地方政府怨聲四起，刻意挑起民怨。認為補助款還是應該要由中央協助撥補，這是得了便宜又賣乖。既然中央都把錢下放給地方，地方的經費增加後，理所當然原本由中央補助的經費，地方政府就應該概括承受。

去年藍白兩黨通過新的財劃法後，原本由中央補助的經費，地方政府就應該概括承受。（資料照）去年藍白兩黨通過新的財劃法後，原本由中央補助的經費，地方政府就應該概括承受。（資料照）

希望國民黨執政的地方縣市政府苦民所苦，不要存著撒錢的心態，把多出來的經費，真正用在擬定長遠施政的需要上，用來提升人民生活的便利性，以及各項文化深耕的發展上，不要只用放煙火的短暫性政策買票，應該要把從中央搶來的錢，真正用在刀口上。

（作者為政治評論員）

