自由開講》哲學不是空談，而是國家最稀缺的治理能力～寄語鄭麗君

◎ 蕭錫惠

在這個習慣用標籤取代判斷、用出身取代成果的政治環境裡，鄭麗君所承受的質疑，其實早已超越個人本身，而是一場對「理性是否仍被允許存在於政治之中」的考驗。

有人嘲諷哲學背景，彷彿哲學只是象牙塔裡的語言遊戲，無法面對現實世界的殘酷談判與利益角力。但事實恰恰相反。真正殘酷的政治現實，最怕的不是算計不夠，而是價值混亂、語言失真、是非模糊。而這正是哲學訓練最擅長修補的地方。

哲學不是空談，而是一種對「不能說謊」的長期訓練；行政院副院長鄭麗君。（資料照）哲學不是空談，而是一種對「不能說謊」的長期訓練。它要求定義清楚、前提誠實、推論自洽。當多數政治語言習慣躲進灰色地帶，哲學出身的人，反而更容易站在清楚的位置上說話。如果連把問題說清楚、誠實承擔後果都不被視為專業，那我們究竟在期待什麼樣的政治人物？

鄭麗君一路走來，從來不是靠權謀堆疊履歷。她選擇了一條最慢、也最不討巧的路。這一次台美談判的成果，就是最佳證明。面對台灣作為美國「第六大貿易逆差國」的巨大壓力，以及美方引用「232條款」的國安強勢姿態，她沒有選擇華而不實的政治喊話，而是花了整整九個月，在無數次枯燥的攻防中，釐清了台灣的利益邊界。

這份成績單是具體而冷靜的：確認對等關稅降至15%且「不再疊加」，將台灣拉回與擁有FTA的日、韓相同的競爭起跑點；更關鍵的是，為台灣半導體產業爭取到了美方承諾的「最優惠待遇」。這些不是靠情緒勒索換來的，而是靠著精準的法規對接與邏輯論述，讓對手不得不認同台灣的價值。台美關稅協議拍板，對等關稅降至15%且「不再疊加」。（圖取自美商務部長盧特尼克X）

更令人動容的是她對「制度」的執著。關於產業界最期盼的「避免雙重課稅協定（ADTA）」，儘管法案已在美國眾議院過關，卻仍卡在參議院的政治僵局中。面對外界急躁的催促，鄭麗君沒有隨意畫大餅，而是誠實地回報進度——就在昨日，美方終於同意啟動「加速對談」。這看似不夠「爽快」的進展，恰恰體現了哲學訓練最寶貴的特質：不求煙火式的速成表演，而是堅持走完立法的最後一哩路，確保制度能長久運作，而非曇花一現。

政治不該只是權力的技術，更是價值的實踐。哲學不是讓人遠離現實，而是逼人正視現實中最難回答的問題：誰承擔？誰受益？這樣做，是否仍站得住腳？

願鄭麗君知道，她所承擔的，不只是一場談判，而是一條證明理性仍然能在政治中存活的道路。這條路或許孤獨，卻絕不徒然。台灣需要這樣清醒而誠實的治理者，也需要有人，願意為理性撐住位置。

（作者為自由撰稿人）

