自由開講》胡振東︰台灣防衛可控 美軍全力支持印太和平

◎ Lin

美國核心利益與台海安全不可分割

前美國國防部官員胡振東近日受訪指出，台灣的國防實力足以嚇阻中共，而美國出於核心利益，絕不會放棄台灣。胡振東強調，一旦台灣失守，東南亞盟友如日本、韓國、菲律賓將重新評估對美信任，日本甚至可能被迫發展核武，整個地區將傾向服從中共，美國在印太的影響力將大幅削弱。

前美國國防部官員胡振東表示，美國絕不會放棄台灣，一旦台灣失守，東南亞地區將傾向服從中共，美國在印太的影響力將大幅削弱。（資料照）

共軍數量不等於戰力

針對2027年可能的台海危機，胡振東指出，解放軍的飛機、坦克、船艦雖多，但作戰經驗與戰術領導力不足，實力有限。以南海撞艦事件為例，中共艦長缺乏應變能力，顯示其海軍戰力仍有結構性缺陷。

請繼續往下閱讀...

集體防禦強化嚇阻

美國最新戰略結合日本、澳洲、菲律賓，甚至英、美盟國形成集體防禦，台灣並非單獨面對中國。胡振東表示，台灣若國防足夠，中共不敢冒然動武；若弱化，對方可能誤判機會。防衛能力越強，對台動武可能性越低。

美台情報合作與快速部署

胡振東透露，美軍在日、韓、菲及關島均有駐軍，去年更模擬快速部署4萬兵力到亞太前線。他強調，美台情報合作緊密，結合美國衛星偵蒐與台灣在地情報網，可在戰爭爆發前12至20小時掌握中共動態，確保防禦預警。

美軍在日、韓、菲及關島均有駐軍，更模擬快速部署4萬兵力到亞太前線。圖為美國關島安德森空軍基地。（路透檔案照）

防衛建設決定和平穩定

黃暐瀚針對訪談整理指出，台灣的25兆軍購與各項防衛建設都是提升戰略嚇阻力的關鍵。胡振東總結，美國有能力阻止共軍犯台，台灣則需持續強化國防、鞏固社會韌性，唯有如此，兩岸才能真正維持和平與穩定。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法