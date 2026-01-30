自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》胡振東︰台灣防衛可控 美軍全力支持印太和平

2026/01/30 09:00

◎ Lin

美國核心利益與台海安全不可分割

前美國國防部官員胡振東近日受訪指出，台灣的國防實力足以嚇阻中共，而美國出於核心利益，絕不會放棄台灣。胡振東強調，一旦台灣失守，東南亞盟友如日本、韓國、菲律賓將重新評估對美信任，日本甚至可能被迫發展核武，整個地區將傾向服從中共，美國在印太的影響力將大幅削弱。

前美國國防部官員胡振東表示，美國絕不會放棄台灣，一旦台灣失守，東南亞地區將傾向服從中共，美國在印太的影響力將大幅削弱。（資料照）前美國國防部官員胡振東表示，美國絕不會放棄台灣，一旦台灣失守，東南亞地區將傾向服從中共，美國在印太的影響力將大幅削弱。（資料照）

共軍數量不等於戰力

針對2027年可能的台海危機，胡振東指出，解放軍的飛機、坦克、船艦雖多，但作戰經驗與戰術領導力不足，實力有限。以南海撞艦事件為例，中共艦長缺乏應變能力，顯示其海軍戰力仍有結構性缺陷。

集體防禦強化嚇阻

美國最新戰略結合日本、澳洲、菲律賓，甚至英、美盟國形成集體防禦，台灣並非單獨面對中國。胡振東表示，台灣若國防足夠，中共不敢冒然動武；若弱化，對方可能誤判機會。防衛能力越強，對台動武可能性越低。

美台情報合作與快速部署

胡振東透露，美軍在日、韓、菲及關島均有駐軍，去年更模擬快速部署4萬兵力到亞太前線。他強調，美台情報合作緊密，結合美國衛星偵蒐與台灣在地情報網，可在戰爭爆發前12至20小時掌握中共動態，確保防禦預警。

美軍在日、韓、菲及關島均有駐軍，更模擬快速部署4萬兵力到亞太前線。圖為美國關島安德森空軍基地。（路透檔案照）美軍在日、韓、菲及關島均有駐軍，更模擬快速部署4萬兵力到亞太前線。圖為美國關島安德森空軍基地。（路透檔案照）

防衛建設決定和平穩定

黃暐瀚針對訪談整理指出，台灣的25兆軍購與各項防衛建設都是提升戰略嚇阻力的關鍵。胡振東總結，美國有能力阻止共軍犯台，台灣則需持續強化國防、鞏固社會韌性，唯有如此，兩岸才能真正維持和平與穩定。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書