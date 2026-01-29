自由電子報
評論 > 投書

自由開講》中國海警闖東沙踩紅線 海巡雙艦包夾強勢驅離

2026/01/29 13:30

◎ Sky

清晨逼近限制水域　中共灰色侵擾再現

海巡署東南沙分署14日清晨5時，偵獲中國海警船「3501」於東沙島限制水域外活動，並依其航向研判具明顯侵入意圖。海巡署立即調派「雲林艦」與「高雄艦」前往應處，採二對一方式全程監控、嚴密對應，展現強勢執法態勢。

中國海警船「3501」於東沙島限制水域外活動，台灣海巡署派雙艦強勢驅離。圖為海巡雲林艦監控驅離中國海警船。（海巡署提供）中國海警船「3501」於東沙島限制水域外活動，台灣海巡署派雙艦強勢驅離。圖為海巡雲林艦監控驅離中國海警船。（海巡署提供）

近迫攔截廣播警告 迫使中方退離

14日上午8時，中國海警「3501」實際航入東沙限制水域，海巡雙艦隨即近迫對應，並以中、英文廣播嚴正告知，其行為已嚴重影響我國海域秩序，要求立即轉向離開。在海巡艦持續攔截、施壓下，今（15）日晚間7時10分，該船於東沙島西方28浬處航離台灣限制水域。

測試意味濃厚 中共操作灰色地帶

海巡署指出，中國海警船惡意侵擾東沙海域，不排除透過改變侵擾時間與頻率，測試我方對東沙海域的全天候監偵與應處能力，屬典型「灰色地帶」行動，意圖消耗我方執法能量並製造既成事實。

官方表態：主權不退讓 侵擾必反制

海巡署強調，台灣捍衛主權的決心堅定不移，也具備維持區域和平的實力。對於中國海警持續以灰色手段侵擾我國海域，予以嚴正譴責，並呼籲中方立即停止一切挑釁行為。未來海巡署將採取一切必要手段，持續強化監控與執法，堅定守護國家主權與海域安全。

東沙海域不是中共測試底線的試驗場，台灣以即時、強勢且合法的執法行動回應。圖為東沙島領空。（中央社資料照）東沙海域不是中共測試底線的試驗場，台灣以即時、強勢且合法的執法行動回應。圖為東沙島領空。（中央社資料照）

整體觀察：踩線就反制　東沙不是試驗場

整體而言，此次驅離行動清楚傳遞訊號：東沙海域不是中共測試底線的試驗場。面對持續升高的灰色侵擾，台灣以即時、強勢且合法的執法行動回應，不僅有效維護海域秩序，也展現面對挑釁時冷靜而堅定的防衛能力。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

