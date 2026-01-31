自由開講》豐原五口命案 認罪為何無法回應恐嚇與絕望的重量

◎ 劉哲廷

「豐原五口命案」──這起案件重新被帶回公眾視野時，最刺眼的並不是「全數認罪」四個字，而是它來得如此晚，且如此輕易。彷彿只要在法庭上低頭、承認、說一句「我知道錯了」，就能在語言層面完成某種道德結案。然而，對已經死去的五個人來說，時間從來沒有提供過這樣的修辭選項。

我們很熟悉這種新聞節奏：家庭悲劇、加害者出現、司法程序展開、認罪與否成為焦點。但真正令人不安的，從來不是單一個體的惡，而是它如何被一整套社會機制所容納、拖延，甚至默許。王家五口並非一開始就站在懸崖邊，他們是在反覆的威脅、恐嚇、金錢勒索中，被一步步推向無法回頭的邊界。

涉嫌詐騙豐原王家五口，逼迫5人走上絕路的李惠雯（右1）。（資料照）這是一種典型的「關係型詐騙」：不是快速收割，而是長期纏繞。投資話術只是開端，真正致命的是後續的心理控制。當退出被視為違約，當拒絕被轉譯為傷害，受害者就被鎖進一個無法退出的敘事裡──繼續給錢，或承擔毀滅性的後果。恐嚇訊息中反覆出現的自殘照片與「精神病殺人無罪」的說法，本質上並不是瘋狂，而是一種精準計算的恐懼生產。

於是，認罪在這裡顯得異常蒼白。因為真正的問題從來不只是「有沒有犯法」，而是「這樣的暴力如何長時間不被打斷」。李女在羈押期間「讀了法律書」才意識到自己觸法，這句話本身就揭露了一個殘酷的現實：在法律語言出現之前，她的行為彷彿仍有一塊模糊地帶，足以讓她持續施壓、逼迫，直到一家人集體選擇死亡。

被害者家屬在法庭上反覆強調「贖罪」二字，並不是出於復仇，而是一種對輕易認罪的抵抗。在這個語境裡，認罪只是程序，贖罪才是倫理。當加害者可以透過承認事實換取制度上的折扣，受害者卻只能在漫長的創傷治療中，一次次被迫回顧那些無法阻止的時刻，司法若只處理前者，卻忽略後者，便等於默許傷害以另一種形式持續。

非法吸金、團購投資、灰色金融，本來就遊走在制度縫隙中；投資詐騙示意圖。（資料照），警方提供。我們也必須直視另一個不舒服的問題：為什麼這類案件總是在悲劇發生後，才被系統性理解？非法吸金、團購投資、灰色金融，本來就遊走在制度縫隙中。對許多家庭而言，這些並非貪婪，而是試圖追上生活的手段。當監管鬆散、資訊不對稱，受害者往往在「還能撐一下」的心理中，被拖進更深的負債與羞愧。

王母在遺書中寫下「無止盡的壓榨」，那不是修辭，而是一種耗盡。最令人心碎的，是他們並未把死亡當作控訴，而是當作退出機制──唯一能終止恐嚇的方式。這說明了一個事實：在那個關係裡，生存本身已經被剝奪了尊嚴。

因此，這起案件真正拋給社會的，不只是量刑是否足夠，而是我們是否願意承認：有些傷害並不會因為一句「我都認了」而被安置妥當。當法律語言過於專注於罪名成立與否，卻無法回應「為什麼沒有人更早介入」，那麼下一個家庭，仍可能在相似的沉默中，被推向同樣的結局。

重刑或許無法換回任何生命，但至少，它是對「認罪即結案」的一次拒絕。真正的問題是，在下一次悲劇發生之前，我們是否願意讓制度學會更早地聽見求救，而不是只在遺書出現後，才開始理解什麼叫做絕望。

（作者為詩人、自由工作者）

