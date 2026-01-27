自由開講》言論自由的界線 在於是否「收錢辦事」

◎ 葉昱呈

中天新聞主播兼記者林宸佑涉嫌違反《國家安全法》及《貪汙治罪條例》，遭法院裁定羈押禁見，引發部分輿論質疑政府是否藉國安之名壓縮言論自由。然而，回歸法治與憲政原則，這種質疑忽略了「言論自由」與「違法行為」之明確界線。

中天新聞主播兼記者林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，遭羈押禁見，引發部分輿論質疑政府是否藉國安之名壓縮言論自由。（圖取自林宸佑臉書）

在民主憲政體制下，言論自由保障的是個人基於自主意志表達的思想、意見與價值判斷，而非受指揮、受資助、具對價關係的行為。一旦涉及金錢往來，並依特定指示從事資訊蒐集、傳遞或配合行動，其性質即脫離憲法保護，進入刑法與國安法規範領域。無論身為記者、主播或媒體人，均不構成法律免責。

《國家安全法》第二條，自2022年修正後，已明確規範行為主體與處罰範圍，並將條文中的「人民」修正為「任何人」，以因應滲透與統戰手法日益隱蔽、多元，避免職業、身分或媒體角色成為規避責任的藉口。凡行為符合洩漏、交付、刺探或收集公務上應秘密資訊的構成要件，即依法追究，無任何例外。

嫌犯羈押禁見並非行政片面決定，而須經法院依證據強度、犯罪嫌疑重大性及逃亡或串證風險審酌後裁定。法院既已裁定，即表示已有充分理由認定涉嫌違法，與所謂「政治打壓」或「寒蟬效應」無關。

言論自由保障的是個人基於自主意志表達的思想、意見與價值判斷，一旦涉及金錢往來，並依特定指示從事資訊蒐集、傳遞或配合行動，就進入刑法與國安法規範領域。圖為中共天安門。（彭博檔案照）

真正危及言論自由的，不是依法防衛國安，而是將「收錢辦事」錯誤包裝為思想表達，混淆民主自由與境外滲透界線。法治社會必須劃清底線，言論自由必須全力守護，但從來不是違法行為的免死金牌。

（作者為公務員）

