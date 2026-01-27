自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》言論自由的界線 在於是否「收錢辦事」

2026/01/27 09:30

◎ 葉昱呈

中天新聞主播兼記者林宸佑涉嫌違反《國家安全法》及《貪汙治罪條例》，遭法院裁定羈押禁見，引發部分輿論質疑政府是否藉國安之名壓縮言論自由。然而，回歸法治與憲政原則，這種質疑忽略了「言論自由」與「違法行為」之明確界線。

中天新聞主播兼記者林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，遭羈押禁見，引發部分輿論質疑政府是否藉國安之名壓縮言論自由。（圖取自林宸佑臉書）中天新聞主播兼記者林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，遭羈押禁見，引發部分輿論質疑政府是否藉國安之名壓縮言論自由。（圖取自林宸佑臉書）

在民主憲政體制下，言論自由保障的是個人基於自主意志表達的思想、意見與價值判斷，而非受指揮、受資助、具對價關係的行為。一旦涉及金錢往來，並依特定指示從事資訊蒐集、傳遞或配合行動，其性質即脫離憲法保護，進入刑法與國安法規範領域。無論身為記者、主播或媒體人，均不構成法律免責。

《國家安全法》第二條，自2022年修正後，已明確規範行為主體與處罰範圍，並將條文中的「人民」修正為「任何人」，以因應滲透與統戰手法日益隱蔽、多元，避免職業、身分或媒體角色成為規避責任的藉口。凡行為符合洩漏、交付、刺探或收集公務上應秘密資訊的構成要件，即依法追究，無任何例外。

嫌犯羈押禁見並非行政片面決定，而須經法院依證據強度、犯罪嫌疑重大性及逃亡或串證風險審酌後裁定。法院既已裁定，即表示已有充分理由認定涉嫌違法，與所謂「政治打壓」或「寒蟬效應」無關。

言論自由保障的是個人基於自主意志表達的思想、意見與價值判斷，一旦涉及金錢往來，並依特定指示從事資訊蒐集、傳遞或配合行動，就進入刑法與國安法規範領域。圖為中共天安門。（彭博檔案照）言論自由保障的是個人基於自主意志表達的思想、意見與價值判斷，一旦涉及金錢往來，並依特定指示從事資訊蒐集、傳遞或配合行動，就進入刑法與國安法規範領域。圖為中共天安門。（彭博檔案照）

真正危及言論自由的，不是依法防衛國安，而是將「收錢辦事」錯誤包裝為思想表達，混淆民主自由與境外滲透界線。法治社會必須劃清底線，言論自由必須全力守護，但從來不是違法行為的免死金牌。

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書