評論 > 投書

自由開講》可不可以用公投來解決金門馬祖的歸屬問題？

2026/01/25 11:30

◎ 蘇倫

金門縣選出來的立法委員陳玉珍說她不是台灣人，很多人覺得她胡說八道，其實她一點也沒有說錯，按照我們四、五年級生從小接受的教育，金門馬祖本來就屬於福建省，不屬於台灣。其實不只陳玉珍，可能大多數的金門和馬祖人都不認為他們是台灣人，如果陳玉珍今年年底成功當選金門縣長的話，就可以證明這個觀點。

金門立委陳玉珍說她不是台灣人，其實她一點也沒有說錯，金門馬祖本來就屬於福建省，不屬於台灣。（資料照）金門立委陳玉珍說她不是台灣人，其實她一點也沒有說錯，金門馬祖本來就屬於福建省，不屬於台灣。（資料照）

最近大家一直討論的馬關條約，舊金山和約等等有關臺灣澎湖的歷史文獻，所涉及的也只是台灣和澎湖群島，從來沒有包括金門馬祖，如果中共國要說，金門馬祖自古以來就是中國的一部分，那倒是沒辦法反駁的。

所以要解決金門和馬祖的認同以及歸屬問題，是不是可以舉行金門馬祖的公民自決投票，讓他們自行決定要屬於台灣中華民國，還是要屬於中共國的福建省。

這件事在法律層面當然有很多問題，可能也不符合憲法。但是可以作為議題提出來討論，這對於金門馬祖的歸屬和認同問題，也是有一定的幫助。

假使到了最後，真正舉行了公投，那也是非常好的，因為公投的結果不管如何，都是對台灣有利的。

如果公投多數決定要留在台灣中華民國，那麼以後這些親中舔共的立法委員政治人物，就不好再發表那些莫名其妙的親中言論和政策。

如果金門公投，多數公民決定歸屬於中共國的福建省，因為中共絕對不敢接受。圖為金門太武山上的「毋忘在莒」勒石。（資料照）如果金門公投，多數公民決定歸屬於中共國的福建省，因為中共絕對不敢接受。圖為金門太武山上的「毋忘在莒」勒石。（資料照）

如果公投結果，金門馬祖的多數公民決定歸屬於中共國的福建省，台灣也不用擔心，因為中共國絕對不敢接受。中共國只要接受了這個決定，就等於承認公民有自決的權利，那麼台灣公民自決的時候，中共國就沒有反對的理由了。所以就算金門馬祖公投決定了要歸屬於中共國，台灣也樂意歸還，中共國也絕對不會接受。到時候就不曉得誰要尷尬了？

（作者為退休人士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

