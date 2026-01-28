黑熊學院》菲律賓早已不是「吳下阿蒙」？

面對中國步步進逼和美國印太戰略的清晰，使得美菲兩國舉辦的「肩並肩」（Balikatan）年度軍演成為重要觀察指標。尤其2024年軍演，美軍一同帶去的「堤豐中程巡弋飛彈系統」引來中國激烈跳腳。

◎ 黑熊學院

談論到台灣的鄰國時，大眾習慣將目光望向中國、日韓甚至大洋彼岸的美國。

但若台海戰爭爆發，菲律賓勢必無法置身事外。

菲律賓除獲得美國贈與的退役船隻，軍備向價格親民和交貨較穩定的南韓購買。（取自貼文）



以巴士海峽作為分界線，兩國最短距離不超過100公里的菲律賓，最近幾年其國防實力與軍隊有了顯著的現代化提升。

菲律賓做了哪些準備？

根據最新公開數據，菲律賓軍隊總人數約為16萬，分為陸海空三個軍種。

菲律賓作為千島之國，加上近年在南海（西菲律賓海）和中國圍繞島礁和經濟水域有著激烈的灰色領域衝突。

因此主要軍事革新就是替海軍採購現代化裝備；2025年國防預算來到3151億菲律賓披索（USD53.82億）占其年度預算將近5 %。

除了傳統上獲得美國贈與的退役船隻，菲律賓在軍備採購管道上效仿東南亞和東歐國家，跟同樣採用北約標準但價格親民和交貨較穩定的南韓購買。

2025年交貨的馬爾瓦級巡防艦更擁有國軍尚未形成戰力的「艦載垂直（飛彈）發射系統」標示著菲律賓海軍的現代化躍進。

同樣在2025年11月，下轄海軍的陸戰隊也獲得首套岸置反艦飛彈，跟印度採購「布拉莫斯超音速飛彈系統」增加打擊海上目標的手段。

日本《讀賣新聞》更報導日本擬出口退役的六艘「阿武隈級」護衛艦將強化菲律賓海上力量。



肩並肩「惹毛中國」

菲律賓歷史上和美國的淵源和第一島鏈的關鍵地理位置，使得兩國有著密切軍事交流。

面對中國步步進逼和美國印太戰略的清晰，使得美菲兩國舉辦的「肩並肩」（Balikatan）年度軍演成為重要觀察指標。

面對中國步步進逼，美菲兩國舉辦的「肩並肩」年度軍演成為重要觀察指標。圖為美國與菲律賓「肩並肩」聯合軍演。（路透檔案照）

尤其2024年軍演，美軍一同帶去的「堤豐中程巡弋飛彈系統」引來中國激烈跳腳。

原因是這套射程1800公里的飛彈系統若部署於菲律賓，就能輕鬆涵蓋解放軍「南部/東部戰區」沿海重要機場和港口。



台菲互動的可能性？



同樣不爽中國，台菲兩國也正摸索能有怎樣的合作。

根據勞動部最新統計，當前台灣86.5萬外籍移工之中，菲律賓以17.4萬穩居第三大移工來源國。

小馬可仕於印度進行國事訪問就直白表示「台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外」。



2025 年，台菲雙方海巡署首度於菲律賓首都馬尼拉舉辦會議，共同商討應對中國海上灰色侵擾的情報交流和合作。

日本擬出口退役的六艘「阿武隈級」護衛艦，強化菲律賓海上力量。圖為「阿武隈級」同名護衛艦。（圖取自日本防衛省官網）

此外，中國對於美菲軍演往往會有激烈回應，建議外交部門也要密切追蹤，預防中國轉移壓力至台灣（如增加台海巡邏）。

同時，鼓勵台灣企業投資菲律賓基礎建設，強化經濟紐帶作為軍事合作的後盾。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

