自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑熊學院》菲律賓早已不是「吳下阿蒙」？

面對中國步步進逼和美國印太戰略的清晰，使得美菲兩國舉辦的「肩並肩」（Balikatan）年度軍演成為重要觀察指標。尤其2024年軍演，美軍一同帶去的「堤豐中程巡弋飛彈系統」引來中國激烈跳腳。
黑熊學院

黑熊學院

2026/01/28 21:00

◎ 黑熊學院

談論到台灣的鄰國時，大眾習慣將目光望向中國、日韓甚至大洋彼岸的美國。

但若台海戰爭爆發，菲律賓勢必無法置身事外。

黑熊學院》菲律賓早已不是「吳下阿蒙」？菲律賓除獲得美國贈與的退役船隻，軍備向價格親民和交貨較穩定的南韓購買。（取自貼文）

以巴士海峽作為分界線，兩國最短距離不超過100公里的菲律賓，最近幾年其國防實力與軍隊有了顯著的現代化提升。

菲律賓做了哪些準備？

根據最新公開數據，菲律賓軍隊總人數約為16萬，分為陸海空三個軍種。

菲律賓作為千島之國，加上近年在南海（西菲律賓海）和中國圍繞島礁和經濟水域有著激烈的灰色領域衝突。

因此主要軍事革新就是替海軍採購現代化裝備；2025年國防預算來到3151億菲律賓披索（USD53.82億）占其年度預算將近5 %。

除了傳統上獲得美國贈與的退役船隻，菲律賓在軍備採購管道上效仿東南亞和東歐國家，跟同樣採用北約標準但價格親民和交貨較穩定的南韓購買。

2025年交貨的馬爾瓦級巡防艦更擁有國軍尚未形成戰力的「艦載垂直（飛彈）發射系統」標示著菲律賓海軍的現代化躍進。

同樣在2025年11月，下轄海軍的陸戰隊也獲得首套岸置反艦飛彈，跟印度採購「布拉莫斯超音速飛彈系統」增加打擊海上目標的手段。

日本《讀賣新聞》更報導日本擬出口退役的六艘「阿武隈級」護衛艦將強化菲律賓海上力量。

肩並肩「惹毛中國」

菲律賓歷史上和美國的淵源和第一島鏈的關鍵地理位置，使得兩國有著密切軍事交流。

面對中國步步進逼和美國印太戰略的清晰，使得美菲兩國舉辦的「肩並肩」（Balikatan）年度軍演成為重要觀察指標。

面對中國步步進逼，美菲兩國舉辦的「肩並肩」年度軍演成為重要觀察指標。圖為美國與菲律賓「肩並肩」聯合軍演。（路透檔案照）面對中國步步進逼，美菲兩國舉辦的「肩並肩」年度軍演成為重要觀察指標。圖為美國與菲律賓「肩並肩」聯合軍演。（路透檔案照）

尤其2024年軍演，美軍一同帶去的「堤豐中程巡弋飛彈系統」引來中國激烈跳腳。

原因是這套射程1800公里的飛彈系統若部署於菲律賓，就能輕鬆涵蓋解放軍「南部/東部戰區」沿海重要機場和港口。

台菲互動的可能性？

同樣不爽中國，台菲兩國也正摸索能有怎樣的合作。

根據勞動部最新統計，當前台灣86.5萬外籍移工之中，菲律賓以17.4萬穩居第三大移工來源國。

小馬可仕於印度進行國事訪問就直白表示「台海若爆發衝突，菲律賓將無法置身事外」。

2025 年，台菲雙方海巡署首度於菲律賓首都馬尼拉舉辦會議，共同商討應對中國海上灰色侵擾的情報交流和合作。

日本擬出口退役的六艘「阿武隈級」護衛艦，強化菲律賓海上力量。圖為「阿武隈級」同名護衛艦。（圖取自日本防衛省官網）日本擬出口退役的六艘「阿武隈級」護衛艦，強化菲律賓海上力量。圖為「阿武隈級」同名護衛艦。（圖取自日本防衛省官網）

此外，中國對於美菲軍演往往會有激烈回應，建議外交部門也要密切追蹤，預防中國轉移壓力至台灣（如增加台海巡邏）。

同時，鼓勵台灣企業投資菲律賓基礎建設，強化經濟紐帶作為軍事合作的後盾。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書