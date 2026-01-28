李忠憲的思考》當假面褪落：從政治表演看人生的真實性

當一個人把掌聲誤認為價值，把曝光當成貢獻，把對抗當成信念，最後留下的只是一具沒有反省能力的「真面目」。

◎ 李忠憲

黃國昌又要跟賴清德辯論，想想真的很好笑。最近講了好幾次「20問蔡明介」，開這個記者會的時候，黃國昌好像坐在最中間，彷彿是唯一的主角。

黃國昌是其實沒什麼本事，但以為自己很了不起，除了政治鬥爭、爭功諉過和欺騙年輕人以外，不曾腳踏實地幹過真正重要的事情。（資料照）

大家常常說人工智慧的時代就是要會問問題，但這份文件他一個問題都沒有貢獻，應該也沒有讀過，不知道在問什麼，但覺得這樣有掌聲，於是自告奮勇出來主持記者會，坐在最中間的地方，拼了命的擠到最前面發言，厚臉皮到這樣的程度，自以為了不起，卻沒有幹出什麼真正有用的事情。

想想我們真的都是罪人，怎麼會創造出這種偽神？

這個人根本認為捷安特比台積電重要，而且完全沒有用心在了解台積電為什麼成為台積電，台灣半導體的產業是怎麼一回事，為什麼要反紫光。他只知道做這件事情要跟民進黨對抗，有掌聲，可以讓自己上位，至於其他的，對他一點都不重要。

法蘭茲·卡夫卡曾深刻地語出驚人：當我意識到生活是一場化裝舞會，而我卻用真面目出席時，我為自己感到羞愧。

黃國昌是用真面目出席嗎？我想是！也不是！這個人其實沒什麼本事，但卻非常自負，以為自己很了不起，除了政治鬥爭、爭功諉過和欺騙年輕人以外，不曾腳踏實地幹過真正重要的事情。

黃國昌10年前「寧可要1000家捷安特，不要一家台積電」的言論被挖了出來。圖為台積電。（路透檔案照）

現在黃國昌能夠再欺騙到的人應該是不多了，他以前戴很多假面具，現在用真面目、光著身體來見人，但他跟卡夫卡不一樣，看他那種樣子，一點也不會感到羞愧，那不是勇敢，是無知而不認識自己！

人生的真實性，從來不在於你站在舞台中央說了多少話，而在於你是否真正理解自己在做什麼、為了什麼而行動。

當一個人把掌聲誤認為價值，把曝光當成貢獻，把對抗當成信念，最後留下的只是一具沒有反省能力的「真面目」。

卡夫卡的羞愧，來自於對自我清醒的認識；而真正可悲的，則是毫無羞愧、卻自以為真誠的人。

再一個禮拜他就要卸任立委，或許我們會因為這些人的鬧劇落幕而感到短暫的輕鬆。再也不要成為製造偽神的力量，我們不要在化裝舞會裡，忘了誠實與責任，才是人生最基本、也最困難的真實。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

