自由開講》他鄉變故鄉：當年的反共義士落腳台灣

今天是「123自由日」,華視《莒光園地》特別製作韓戰反共義士專題,主述的郭冠麟老師特別提到榮民榮眷基金會及本人。當年國民政府撤退來台,美國發表白皮書：「靜待塵埃落地」,準備放棄蔣政權。旋即韓戰爆發,麥克拉帥率盟軍將解放軍趕回鴨綠江畔,然後簽訂「中美防禦條約」,第七艦隊巡戈台灣海峽,形勢初定。戰後美軍俘虜2萬4千多人,其中1萬4千多反共義士選擇來台,盧秀燕的父親是其中一員。（資料照）

戰後美軍俘虜2萬4千多人,其中1萬4千多反共義士選擇來台,如盧秀燕的父親就是其中一員,我們退輔會三峽白雞榮家過去住居的多為反共義士。四年前本人指導基金會與世新大學新聞傳播學院合作,出版《他鄉故鄉一韓戰老兵在台灣》,記錄他們在台灣的生命故事,也就是他鄉變故鄉的歷程。在我擔任董事長期間,全台灣有一半以上關於榮民及眷村的紀錄與本會有關,一年經費近3千萬,以前是零。在李文忠擔任董事長期間,全台灣有一半以上關於榮民及眷村的紀錄與本會有關,一年經費近3千萬,以前是零。（取自榮民榮眷基金會）

38年前後來台的外省朋友及反共義士目睹或經歷共產暴政逃難,本來一定是反共反侵略的,但第一、他（她）們對中國有感情，企望和平,這理所當然。第二、他（她）們深受民族主義、民生主義的影響,今天中國強大了,經濟也起來了。第三、他（她）們隱隱約約覺得被排斥,但這裡面有太多誤解。

我要提醒藍營的是：孫中山三民主義還有民權主義,我們堅持的是自由民主制度及生活方式,你（妳）願意在共產專制下過日子嗎？我要提醒綠營的是,只有理解-尊重-接納才能融為共同體。像太平洋一樣包容中華文化、榮民感情、眷村美食...,人們在這塊土地找到安身立命之處,必然葉落生根。

（作者為前立法委員）



