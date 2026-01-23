自由開講》夾縫之間：游離選民的想法

◎ 張進逸

TIA台灣勵志協會2026年1月份的民調出爐。表面上是一份例行的台灣情勢調查，但若分項來看的話，會發現真正有價值的訊息不在藍綠的基本盤，而在那20.5%自稱無政黨傾向的人身上。以下是基於個人見解，針對這份民調的一些看法。

一、為什麼主要看這20.5%

如果我們先看藍綠白支持者的回答。問施政滿不滿意，綠營84.9%滿意，藍白超過七成不滿意；問經濟好不好，綠營近八成說好，藍白超過六成五說不好；問滲透嚴不嚴重，綠營87%說嚴重，藍營只有46%同意。

請繼續往下閱讀...

這種程度的落差，已經不只是意見分歧，而是兩個平行宇宙。綠藍白的支持者，看到的是兩個完全不同的台灣。基本上綠營支持者活在一個經濟亮眼、治理有方、但滲透威脅迫在眉睫的世界；藍白支持者活在一個經濟糟糕、治理失能、但滲透問題被過度炒作的世界。綠藍白的支持者，看到的是兩個完全不同的台灣。綠營支持者活在一個經濟亮眼、治理有方、但滲透威脅迫在眉睫的世界；藍白支持者活在一個經濟糟糕、治理失能、但滲透問題被過度炒作的世界。（歐新社檔案照）

這種「感受政治」的平行宇宙，意味著傳統的政策辯論正在失效。當一邊拿數據說經濟成長率不錯，另一邊會說那是他感受不到的成長，只是少數人受益；當一邊拿證據說滲透案例確實存在，另一邊會說那是在炒作恐懼，甚至是政治迫害。當基本事實的認定都無法交集，說服就變成了各說各話。

所以對於執政者而言，需要更加理解的，是那群還沒有被鎖進任何一個認知框架的人。他們是選舉中真正會移動的選票。這群人到底糾結的點是什麼？而他們的底線又是什麼？



二、主要糾結的三個點

無黨派民眾對政府的評價是五五波，50.6%滿意，43.4%不滿意。數字本身並不算差，但關鍵在於那四成三不滿意的人，他們為什麼不滿意。以排序來看，政治惡鬥排第一，51.1%。這個比例比總體數據的48%還高。無黨派選民沒有「自己人」要護航，所以顯然對雙方陣營的表現都頗感煩躁。他們既不是藍的支持者，也不是綠的反對者，但對目前的政局情勢很不滿意。

兩岸關係排第二，31.3%。這個數字打破一個常見的誤解，無黨派選民並不是只在乎民生、不關心兩岸的一群人。他們對兩岸局勢也有所擔憂，只是這種擔憂的方式和藍綠基本盤不同，裡面混雜著「別再一直講同樣的事」的疲乏感。無黨派選民並不是只在乎民生、不關心兩岸的一群人。他們對兩岸局勢也有所擔憂，只是這種擔憂的方式和藍綠基本盤不同，裡面混雜著「別再一直講同樣的事」的疲乏感。（路透檔案照）

詐騙問題排第三，29.9%。這是一個跨越所有政治立場的共同經驗，每個人身邊都有被騙或接過詐騙電話的故事。它也是少數可以讓政府「用成績說話」的議題。

而無黨派民眾為什麼覺得經濟不好，49.5%說物價太高，33%說貧富差距太大，31.3%說房價過高。薪水追不上生活，這是他們的切身之痛。

把這些數字放在一起，就會發現無黨派選民最受不了的是政治惡鬥，但他們對兩岸局勢並非無感，同時又被生活成本壓得喘不過氣。這三件點讓他們最感糾結，也決定了誰能相對處理好，誰就更可能爭取到他們的支持。

三、安全焦慮的來源

無黨派民眾中，66.9%認為台灣國防不足以保護自己。60.3%不相信兩岸衝突時美國會派兵協防。52%不相信日本會出兵護台。三個數字加起來，是一種三面落空的不安全感。既覺得國軍還不夠強，又覺得美國不會來，日本也不好說。

無黨派民眾近六成認為封殺國防預算不妥，他們支持強化國防，但對現有的國防建設沒信心，對外援的承諾也打了折扣；藍白8度封殺國防預算。（資料照）但這裡有一個轉折。當立法院封殺1.25兆國防特別預算付委時，無黨派民眾59.2%認為不適當。這代表著雖然他們支持強化國防，但他們對現有的國防建設沒信心，對外援的承諾也打了折扣。他們的邏輯應該是，既然覺得外援不可靠，那我們自己的防衛能力就更重要。所以當國防預算被擋下來，他們會覺得不應該。

這對國安溝通是一個重要的訊號。繼續強調「美國挺我們」，對這群人的說服力並不高。更有效的途徑，是讓他們看到「我們自己把事情做到位」的證據。對於軍備交付進度、後備動員管理、民防體系建置等，這些可視化的韌性建設成果，可能會比抽象的盟友保證更能填補信心缺口。

對無黨派選民而言，「安全」是一種公共財。他們願意支持國防投資，但他們要看到這筆錢花在哪裡、產生什麼效果。

四、兩岸底線如何劃分

無黨派選民對兩岸議題有感，但他們的有感和藍綠基本盤不一樣。他們不會因為一句「抗中保台」就熱血沸騰，也不會因為「兩岸一家親」就覺得安心。他們有自己的判斷標準。這份民調有幾個具體情境題，可以幫助定位這群人的底線。

國民黨主席鄭麗文喊出「我們都是中國人」，無黨派民眾67.7%不認同。中共軍演期間台北市長去上海參加雙城論壇，52.7%認為不適當。立法院否決譴責中共軍演的提案，51.9%不認同這個決定。國民黨主席鄭麗文喊出「我們都是中國人」，無黨派民眾67.7%不認同。（資料照）

這三組數字劃出了一條線。無黨派選民並不是對兩岸議題冷感的一群人，他們有自己的底線，而且這條底線和社會多數的位置相近。他們不接受「我們都是中國人」這種說法，他們覺得對岸軍演時去交流有點違和，他們也不認同連譴責都不願意的態度。

這對執政者而言，或許不需要反覆激烈抨擊對手的親中言行。只要把事實攤開，讓社會自己判斷。當站在主流底線上時，沉穩會比激情更具說服力。對無黨派選民而言，激烈的政治攻防可能只是讓他們更為心煩。

五、被漏接的年輕世代

這份民調另外隱藏著一個容易被忽略的訊號。當問起民眾覺得中國思想滲透嚴不嚴重，20到29歲的年輕人認為「嚴重」的比例是61.2%，反而是所有年齡層中最低的。無黨派民眾整體是56.6%認為嚴重，如果把年齡因素考慮進去，年輕的無黨派選民對滲透議題的警覺性可能更低。

這乍看之下有點反直覺。年輕世代是「抗中保台」敘事的主要受眾，照理說應該最有感，但數據說的卻是相反的故事。如果結合其他問題一起看的話，20到29歲年輕人對「物價太高」的感受度高達58.1%，是所有年齡層最強的。當薪水追不上房租和生活費，自然就難有餘裕去擔心那些看起來比較遠的威脅。

另一個可能是脫敏效應。當「抗中」從一個真實的威脅變成反覆使用的動員語言，容易產生邊際效應遞減。這不代表他們跑去支持對岸，只是他們對這套敘事失去了反應。值得注意的是，無黨派民眾認為滲透最主要的管道，72.3%指向「社群平台與網路言論」。這代表如果要認真處理滲透問題，主戰場會是在平台治理和資訊透明上。無黨派民眾認為滲透最主要的管道，72.3%指向「社群平台與網路言論」。這代表如果要認真處理滲透問題，主戰場會是在平台治理和資訊透明上；示意圖（路透檔案照）

六、可能的應對策略

如果要把這份民調的訊息轉化成爭取無黨派民眾支持的參考，約略有以下幾點。

第一，刻意降低政治惡鬥的姿態。無黨派選民把這個選項列為不滿意的首要原因，比例高達51.1%。每多一次激烈的政治攻防，就多流失一點這群人的耐心。這並不是說凡事皆不反擊，而是要選擇反擊的方式和頻率。

第二，把打詐做成可量化的治理成果。凍結人頭帳戶的速度、追回的金額、破獲的組織數，這些數字要讓民眾看得到。用治理績效取代政治宣示。

第三，在生活成本上創造可感的改善。物價、房價、貧富差距，無黨派選民對這些議題的不滿高度集中，政策資源也應該集中。爭取無黨派選民支持，應在生活成本上創造可感的改善。物價、房價、貧富差距，無黨派選民對這些議題的不滿高度集中，政策資源也應該集中。（圖取自freepik）

第四，國安溝通從「靠盟友」轉向「自己先做到位」。用軍備交付進度、後備動員成果、民防演訓實績來填補信心缺口，單純強調外援保證很難打動這群選民。

第五，讓對手的位置被社會自己判斷。無黨派選民對「我們都是中國人」、「軍演時去交流」、「否決譴責提案」這些事情多數是不認同的。只要把事實攤開、站在主流底線上，沉穩地讓社會自己定位誰站在哪裡。

七、小結

藍白的基本盤短期內難以動搖，那是另一個認知宇宙。但這20.5%的無黨派選民還在觀望。他們對政治惡鬥極度厭煩，對生活成本持續焦慮，對國防安全缺乏信心但願意支持強化，對兩岸議題有自己的底線但不想被動員。

他們要的並不複雜，比起政治動作，更期待的是可以被檢驗的成績。要爭取這群人的支持，需要的是更多讓他們覺得「這個政府在認真做事」的證明。

這份民調反應出的是雙邊的裂痕暫時難以彌合，綠藍白之間幾乎無法對話。但夾縫之間，還有空隙可以容身。誰能站穩那個空隙，誰就更有機會贏得這場消耗戰。

（作者為TIA研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法