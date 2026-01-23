自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 生活

自由開講》夾縫之間：游離選民的想法

2026/01/23 15:00

◎ 張進逸

TIA台灣勵志協會2026年1月份的民調出爐。表面上是一份例行的台灣情勢調查，但若分項來看的話，會發現真正有價值的訊息不在藍綠的基本盤，而在那20.5%自稱無政黨傾向的人身上。以下是基於個人見解，針對這份民調的一些看法。

一、為什麼主要看這20.5%

如果我們先看藍綠白支持者的回答。問施政滿不滿意，綠營84.9%滿意，藍白超過七成不滿意；問經濟好不好，綠營近八成說好，藍白超過六成五說不好；問滲透嚴不嚴重，綠營87%說嚴重，藍營只有46%同意。

這種程度的落差，已經不只是意見分歧，而是兩個平行宇宙。綠藍白的支持者，看到的是兩個完全不同的台灣。基本上綠營支持者活在一個經濟亮眼、治理有方、但滲透威脅迫在眉睫的世界；藍白支持者活在一個經濟糟糕、治理失能、但滲透問題被過度炒作的世界。綠藍白的支持者，看到的是兩個完全不同的台灣。綠營支持者活在一個經濟亮眼、治理有方、但滲透威脅迫在眉睫的世界；藍白支持者活在一個經濟糟糕、治理失能、但滲透問題被過度炒作的世界。（歐新社檔案照）綠藍白的支持者，看到的是兩個完全不同的台灣。綠營支持者活在一個經濟亮眼、治理有方、但滲透威脅迫在眉睫的世界；藍白支持者活在一個經濟糟糕、治理失能、但滲透問題被過度炒作的世界。（歐新社檔案照）  

這種「感受政治」的平行宇宙，意味著傳統的政策辯論正在失效。當一邊拿數據說經濟成長率不錯，另一邊會說那是他感受不到的成長，只是少數人受益；當一邊拿證據說滲透案例確實存在，另一邊會說那是在炒作恐懼，甚至是政治迫害。當基本事實的認定都無法交集，說服就變成了各說各話。

所以對於執政者而言，需要更加理解的，是那群還沒有被鎖進任何一個認知框架的人。他們是選舉中真正會移動的選票。這群人到底糾結的點是什麼？而他們的底線又是什麼


二、主要糾結的三個點

無黨派民眾對政府的評價是五五波，50.6%滿意，43.4%不滿意。數字本身並不算差，但關鍵在於那四成三不滿意的人，他們為什麼不滿意。以排序來看，政治惡鬥排第一，51.1%。這個比例比總體數據的48%還高。無黨派選民沒有「自己人」要護航，所以顯然對雙方陣營的表現都頗感煩躁。他們既不是藍的支持者，也不是綠的反對者，但對目前的政局情勢很不滿意。

兩岸關係排第二，31.3%。這個數字打破一個常見的誤解，無黨派選民並不是只在乎民生、不關心兩岸的一群人。他們對兩岸局勢也有所擔憂，只是這種擔憂的方式和藍綠基本盤不同，裡面混雜著「別再一直講同樣的事」的疲乏感無黨派選民並不是只在乎民生、不關心兩岸的一群人。他們對兩岸局勢也有所擔憂，只是這種擔憂的方式和藍綠基本盤不同，裡面混雜著「別再一直講同樣的事」的疲乏感。（路透檔案照）無黨派選民並不是只在乎民生、不關心兩岸的一群人。他們對兩岸局勢也有所擔憂，只是這種擔憂的方式和藍綠基本盤不同，裡面混雜著「別再一直講同樣的事」的疲乏感。（路透檔案照）

詐騙問題排第三，29.9%。這是一個跨越所有政治立場的共同經驗，每個人身邊都有被騙或接過詐騙電話的故事。它也是少數可以讓政府「用成績說話」的議題。

而無黨派民眾為什麼覺得經濟不好，49.5%說物價太高，33%說貧富差距太大，31.3%說房價過高。薪水追不上生活，這是他們的切身之痛。

把這些數字放在一起，就會發現無黨派選民最受不了的是政治惡鬥，但他們對兩岸局勢並非無感，同時又被生活成本壓得喘不過氣。這三件點讓他們最感糾結，也決定了誰能相對處理好，誰就更可能爭取到他們的支持。

三、安全焦慮的來源

無黨派民眾中，66.9%認為台灣國防不足以保護自己。60.3%不相信兩岸衝突時美國會派兵協防。52%不相信日本會出兵護台。三個數字加起來，是一種三面落空的不安全感。既覺得國軍還不夠強，又覺得美國不會來，日本也不好說。

無黨派民眾近六成認為封殺國防預算不妥，他們支持強化國防，但對現有的國防建設沒信心，對外援的承諾也打了折扣；藍白8度封殺國防預算。（資料照）無黨派民眾近六成認為封殺國防預算不妥，他們支持強化國防，但對現有的國防建設沒信心，對外援的承諾也打了折扣；藍白8度封殺國防預算。（資料照）但這裡有一個轉折。當立法院封殺1.25兆國防特別預算付委時，無黨派民眾59.2%認為不適當。這代表著雖然他們支持強化國防，但他們對現有的國防建設沒信心，對外援的承諾也打了折扣。他們的邏輯應該是，既然覺得外援不可靠，那我們自己的防衛能力就更重要。所以當國防預算被擋下來，他們會覺得不應該。

這對國安溝通是一個重要的訊號。繼續強調「美國挺我們」，對這群人的說服力並不高。更有效的途徑，是讓他們看到「我們自己把事情做到位」的證據。對於軍備交付進度、後備動員管理、民防體系建置等，這些可視化的韌性建設成果，可能會比抽象的盟友保證更能填補信心缺口。

對無黨派選民而言，「安全」是一種公共財。他們願意支持國防投資，但他們要看到這筆錢花在哪裡、產生什麼效果。

四、兩岸底線如何劃分

無黨派選民對兩岸議題有感，但他們的有感和藍綠基本盤不一樣。他們不會因為一句「抗中保台」就熱血沸騰，也不會因為「兩岸一家親」就覺得安心。他們有自己的判斷標準。這份民調有幾個具體情境題，可以幫助定位這群人的底線。

國民黨主席鄭麗文喊出「我們都是中國人」，無黨派民眾67.7%不認同。中共軍演期間台北市長去上海參加雙城論壇，52.7%認為不適當。立法院否決譴責中共軍演的提案，51.9%不認同這個決定。國民黨主席鄭麗文喊出「我們都是中國人」，無黨派民眾67.7%不認同。（資料照）國民黨主席鄭麗文喊出「我們都是中國人」，無黨派民眾67.7%不認同。（資料照）

這三組數字劃出了一條線。無黨派選民並不是對兩岸議題冷感的一群人，他們有自己的底線，而且這條底線和社會多數的位置相近。他們不接受「我們都是中國人」這種說法，他們覺得對岸軍演時去交流有點違和，他們也不認同連譴責都不願意的態度。

這對執政者而言，或許不需要反覆激烈抨擊對手的親中言行。只要把事實攤開，讓社會自己判斷。當站在主流底線上時，沉穩會比激情更具說服力。對無黨派選民而言，激烈的政治攻防可能只是讓他們更為心煩

五、被漏接的年輕世代

這份民調另外隱藏著一個容易被忽略的訊號。當問起民眾覺得中國思想滲透嚴不嚴重，20到29歲的年輕人認為「嚴重」的比例是61.2%，反而是所有年齡層中最低的。無黨派民眾整體是56.6%認為嚴重，如果把年齡因素考慮進去，年輕的無黨派選民對滲透議題的警覺性可能更低。

這乍看之下有點反直覺。年輕世代是「抗中保台」敘事的主要受眾，照理說應該最有感，但數據說的卻是相反的故事。如果結合其他問題一起看的話，20到29歲年輕人對「物價太高」的感受度高達58.1%，是所有年齡層最強的。當薪水追不上房租和生活費，自然就難有餘裕去擔心那些看起來比較遠的威脅。

另一個可能是脫敏效應。當「抗中」從一個真實的威脅變成反覆使用的動員語言，容易產生邊際效應遞減。這不代表他們跑去支持對岸，只是他們對這套敘事失去了反應。值得注意的是，無黨派民眾認為滲透最主要的管道，72.3%指向「社群平台與網路言論」。這代表如果要認真處理滲透問題，主戰場會是在平台治理和資訊透明上無黨派民眾認為滲透最主要的管道，72.3%指向「社群平台與網路言論」。這代表如果要認真處理滲透問題，主戰場會是在平台治理和資訊透明上；示意圖（路透檔案照）無黨派民眾認為滲透最主要的管道，72.3%指向「社群平台與網路言論」。這代表如果要認真處理滲透問題，主戰場會是在平台治理和資訊透明上；示意圖（路透檔案照）

六、可能的應對策略

如果要把這份民調的訊息轉化成爭取無黨派民眾支持的參考，約略有以下幾點。

第一，刻意降低政治惡鬥的姿態。無黨派選民把這個選項列為不滿意的首要原因，比例高達51.1%。每多一次激烈的政治攻防，就多流失一點這群人的耐心。這並不是說凡事皆不反擊，而是要選擇反擊的方式和頻率

第二，把打詐做成可量化的治理成果。凍結人頭帳戶的速度、追回的金額、破獲的組織數，這些數字要讓民眾看得到。用治理績效取代政治宣示。

第三，在生活成本上創造可感的改善。物價、房價、貧富差距，無黨派選民對這些議題的不滿高度集中，政策資源也應該集中。爭取無黨派選民支持，應在生活成本上創造可感的改善。物價、房價、貧富差距，無黨派選民對這些議題的不滿高度集中，政策資源也應該集中。（圖取自freepik）爭取無黨派選民支持，應在生活成本上創造可感的改善。物價、房價、貧富差距，無黨派選民對這些議題的不滿高度集中，政策資源也應該集中。（圖取自freepik）

第四，國安溝通從「靠盟友」轉向「自己先做到位」。用軍備交付進度、後備動員成果、民防演訓實績來填補信心缺口，單純強調外援保證很難打動這群選民。

第五，讓對手的位置被社會自己判斷。無黨派選民對「我們都是中國人」、「軍演時去交流」、「否決譴責提案」這些事情多數是不認同的。只要把事實攤開、站在主流底線上，沉穩地讓社會自己定位誰站在哪裡。

七、小結

藍白的基本盤短期內難以動搖，那是另一個認知宇宙。但這20.5%的無黨派選民還在觀望。他們對政治惡鬥極度厭煩，對生活成本持續焦慮，對國防安全缺乏信心但願意支持強化，對兩岸議題有自己的底線但不想被動員。

他們要的並不複雜，比起政治動作，更期待的是可以被檢驗的成績。要爭取這群人的支持，需要的是更多讓他們覺得「這個政府在認真做事」的證明。

這份民調反應出的是雙邊的裂痕暫時難以彌合，綠藍白之間幾乎無法對話。但夾縫之間，還有空隙可以容身。誰能站穩那個空隙，誰就更有機會贏得這場消耗戰。

（作者為TIA研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書