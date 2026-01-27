自由電子報
評論 > 社群

法操》【刑法小教室】警問販毒案飆「國罵」，被告稱不正訊問，何謂不正訊問？

刑事訴訟法第98條明文規定，訊問被告時，應以懇切態度為之，不得使用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問，或其他不正方法。所謂「不正訊問方式」，係指任何足以不當影響被告意思形成或決定自由的手段。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2026/01/27 08:30

◎ 法操司想傳媒

刑事訴訟法的目的除了發現真實外，更重要的還是保障人民的基本權以及維護被告的權利。因此刑事訴訟法制訂了一系列的規則避免國家在偵查、審理的階段不當侵害被告人權，其中最重要的莫過於禁止不正訊問。

近期有則新聞報導指出，一名毒販在接受警察詢問做筆錄時，警察脫口飆出國罵，因此在法庭上主張自己遭到不正訊問。

何謂不正訊問

刑事訴訟法第98條明文規定，訊問被告時，應以懇切態度為之，不得使用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問，或其他不正方法。所謂「不正訊問方式」，係指任何足以不當影響被告意思形成或決定自由的手段。

實務上，最典型的不正訊問即為刑求或屈打成招，透過施加身體或心理上的痛苦，使被告在無法忍受的情況下，被迫作出對自己不利的自白。著名的蘇建和案，即曾揭露被告因遭受刑求而產生錯誤自白的問題，成為司法實務反思的重要案例。

至於「詐欺」訊問，通常指偵查機關以不實資訊誤導被告，例如謊稱共犯已經全數自白，藉此動搖被告心理，使其基於錯誤判斷而選擇認罪。另「利誘」則常見於以不具法律效力的承諾誘使被告自白，如宣稱「只要招供就可免死」，由於警察並無量刑權限，此類說詞極易使被告在恐懼中做出非出於本意的陳述。

此外，凡是不提供基本生活需求、刻意使被告長時間挨餓、疲憊，或以具有高度心理壓迫性的方式影響其判斷，例如帶至被害者靈堂懺悔等，只要足以干擾被告自由意思活動，均可能構成其他不正訊問方法。

刑事訴訟法第156條也明確要求，被告自白必須出於任意性，且與事實相符，始得作為證據使用。所謂「任意性」，即被告是在未受不正方法影響的情況下，自主、自願地作出自白。若自白係因強暴、脅迫、詐欺或其他不當手段所致，即不具證據能力。

總之，刑事訴訟法規定認罪必須出於心甘情願，否則不僅侵害被告基本權利，也將動搖刑事司法對於真實發現與正當程序的根本信賴。

本件法官勘驗錄影認為，可能是員警打字不順才有情緒，被告也有充足休息，不採信被告所指的不正訊問一說，判他10年2個月。
臺灣臺南地方法院 114 年度訴字第 313 號刑事判決

本文經授權轉載自【法操】【刑法小教室】警問販毒案飆「國罵」，被告稱不正訊問，何謂不正訊問？

