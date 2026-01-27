法操》【刑法小教室】警問販毒案飆「國罵」，被告稱不正訊問，何謂不正訊問？

刑事訴訟法第98條明文規定，訊問被告時，應以懇切態度為之，不得使用強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問，或其他不正方法。所謂「不正訊問方式」，係指任何足以不當影響被告意思形成或決定自由的手段。

