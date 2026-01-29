自由電子報
自由開講》「星光部隊」撤台是警訊？ 投書企圖衝擊台海信心

2026/01/29 19:00

◎ 小張

新加坡「星光部隊」來台移訓近五十年，長期被視為區域安全合作中低調卻穩定的一環，然而，近期香港《亞洲時報》刊出一篇自稱來自新加坡軍方人士的投書，宣稱在台海情勢升高下，星光部隊「不排除撤離台灣」，此一說法迅速被放大，引發外界對台灣是否逐漸失去區域夥伴支持的疑慮。

媒體投書指星光部隊「不排除撤離台灣」，圖為星光部隊去年520在恆春半島進行演訓。（資料照，民眾提供）媒體投書指星光部隊「不排除撤離台灣」，圖為星光部隊去年520在恆春半島進行演訓。（資料照，民眾提供） 值得注意的是，該投書並非來自新加坡官方管道，而是透過第三地媒體釋出，內容刻意聚焦於「台海衝突」、「人員成為籌碼」、「中立已不可行」等高敏感關鍵字，在論述結構上，明顯以製造不安與不確定性為核心，極易被用來影響台灣社會對國際軍事合作穩定性的信心

投書指出，若兩岸發生衝突，駐台數千名新加坡官兵可能面臨撤離受阻的直接風險，因此新加坡可能選擇以撤軍作為因應手段，並加速將訓練據點轉往汶萊、澳洲等「更安全地點」。然而，這樣的推論，並未提出任何具體政策訊號或官方決策依據，反而更像是在假設情境下，刻意放大最極端的可能性。

事實上，星光部隊的存在，本就是新加坡在現實戰略考量下的長期選擇。自1975年《星光計畫》簽署以來，新加坡因國土狹小、缺乏縱深，持續仰賴海外移地訓練，而台灣在地形、氣候與訓練完整性上，始終具有難以取代的優勢。即便近年新加坡擴展澳洲、紐西蘭與美國等訓練據點，台灣仍是其重要節點之一。

國防院戰略資源研究所所長蘇紫雲指出，新加坡近年與中國互動升溫，確實逐步調整部分在台訓練規模，但「調整」並不等於「撤離」，相關訊息更可能是用來試探台灣與區域各方的反應底線。淡江大學戰略所副教授林穎佑也分析，從軍事專業角度來看，新加坡部隊在台灣與我方進行裝備、戰術層面的交流，對其島嶼防衛與聯合作戰能力，仍具實質助益。

自由開講》「星光部隊」撤台是警訊？ 投書企圖衝擊台海信心國防院戰略資源研究所所長蘇紫雲指出，新加坡確實逐步調整在台訓練規模，但「調整」並不等於「撤離」。（資料照）
 因此，這波「撤台傳聞」的真正效應，未必在於新加坡是否真的改變部署，而在於其對台灣社會心理層面的影響。透過模糊來源、放大假設、結合外交摩擦時點釋放訊息，容易被包裝成「台灣正在被盟友疏遠」的敘事，進而削弱社會對國際支持與自身防衛體系的信任

在台海局勢高度緊繃的背景下，類似訊息極可能屬於認知作戰的一環，其目的不在傳遞事實，而在動搖判斷。對台灣而言，關鍵不在單一投書或媒體放話，而是持續檢視各國實際政策行動，並強化自身防衛韌性與多邊安全連結，才能讓任何刻意製造的「撤離風聲」，無法轉化為實質的心理壓力。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

