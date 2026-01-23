自由開講》宏都拉斯蝦農的後悔藥 「轉向中國」的現實代價

◎ 霖霖

斷交後的產業衝擊 浮上檯面

宏都拉斯水產養殖業近期傳出強烈反彈聲浪。宏國「南方中小水產養殖生產者協會」主席威爾默．克魯茲公開表示，自2023年與台灣斷交、轉向中國後，蝦類產業陷入前所未有的困境，並呼籲新政府重新審視外交路線，考慮與台灣恢復邦交。這番表態，罕見地將外交選擇與基層產業生存直接連結，也凸顯斷交後的實質代價。

失去穩定市場 才是關鍵問題

過去台灣曾是宏都拉斯最重要的蝦類出口市場之一，吸納約四成出口量，且享有關稅與檢疫上的穩定條件。斷交後，即便產品仍能透過第三地銷往台灣或歐洲，卻須承擔高達兩成的稅負，競爭力明顯下滑。其他替代市場如墨西哥、哥斯大黎加需求有限，區域內國家更轉向其他供應國，使原有外銷結構迅速瓦解。過去台灣曾是宏都拉斯最重要的蝦類出口市場之一，吸納約四成出口量。（法新社檔案照）

中國市場 神話未能兌現

更令養殖戶失望的是，中國市場並未如官方宣傳般成為出口解方。克魯茲直言，宏都拉斯蝦類在中國始終無法取得「公平價格」，大量出口的想像並未實現，反而讓產業承受價格壓力與不對等談判風險。這樣的落差，使原本被視為外交轉向紅利的市場，成為產業難以消化的負擔。

基層承壓 就業流失擴大

協會統計顯示，短短數月內已有至少92家大小蝦場停業，超過7000個工作機會消失，重創南部農村社區。在產量無法外銷、本地市場又無法吸收的情況下，小型養殖戶首當其衝，生存空間急速壓縮。

外交選擇 不能只看政治算盤

宏都拉斯蝦農的集體反彈，反映的不只是單一產業困境，而是外交決策若忽略實質經貿結構；示意圖。（法新社檔案照）宏都拉斯蝦農的集體反彈，反映的不只是單一產業困境，而是外交決策若忽略實質經貿結構，終將回到基層承擔後果。是否恢復與台灣關係，最終仍屬宏國內政選擇，但這起案例已清楚顯示，「轉向中國」並非萬靈丹，失去長期、互補且穩定的夥伴，所付出的代價，往往遠高於政治承諾所描繪的美好前景。

（作者為研究生，大陸相關方面研究）

