想想論壇〈2025 觀測中國報告〉》之六 結論與附錄：中國觀測50項指標

結論

2025年底召開的「中央經濟工作會議」強調「持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設」，針對2026年經濟工作，提出八項重點任務，第一項就是「堅持內需主導，建設強大國內市場」。但在作法上卻強調「擴大優質商品和服務供給。優化『兩新』（註：大規模更新設備和消費品以舊換新）政策實施。」仍然是從供給面來思考擴大內需，沒有改變「重生產、輕消費」思維。而「穩定房地產市場」被放到最後的第八項，重要性降低，忽視了中國內外經濟學者一再建議要擴大內需，一定要先解決房地產債務問題的結構性解決方案。

2025年底召開的中共中央經濟工作會議提出堅持內需主導，中共黨媒日前發文提「地攤經濟」，稱有助於拓展內需成長。（路透檔案照）雖然2025年12月15日各官媒還大張旗鼓地宣傳隔日中共黨媒《求是》雜誌將發表習近平重要文章《擴大內需是戰略之舉》，但該文內容卻是自2015年以來習近平重要講話中有關擴大內需的內容摘要，反而讓市場感受該文重點不在「擴大內需」，而在「戰略」，普遍預測中國政府仍會像2015年宣布「中國製造2025」政策以來那樣，維持集中資源加速科技自主，以提高生產力來因應外部地緣政治競爭與解決內部經濟問題。

中國政府仍會像2015年宣布「中國製造2025」政策以來那樣，維持集中資源加速科技自主。（路透檔案照）而在四中全會後，國務院提出的第一個促進消費方案是工信部等六個部會在2025年11月底聯合印發的《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》，提出2027年初步目標是要形成3個「兆級消費領域」和10個「千億級消費熱點」，但實際內容卻是包山包海的各個產業如何配合綠能與AI產業升級的相關措施，仍然是從生產供給面在「增強消費」，而非經濟學者所建議的處理地方房地產債務問題或提高社會福利，從需求面讓人民有錢消費。

綜合以上最新發展，我們可以預測，各界引頸期盼中國政府專注處理經濟失衡問題的政策轉向短期內恐怕不會發生，中共仍會繼續專注在支持高科技產業發展，內需市場短期內也難見起色，因此國內過剩的產能只能持續用極其「內捲」的方式削價競爭、拚出口，各國擔憂「中國衝擊2.0」可能更進一步對各國製造業形成「去工業化」壓力，使中國與各國貿易關係更加緊張。另一方面，國內經濟持續低迷，則可能使社會不滿情緒繼續升高，民眾對經濟前景失去信心，改革開放以來的社會契約瓦解，人民要求公益的抗爭行動不斷增加，產生所謂「新階級戰爭」。同時，中共統治階層出現越集權越不安的史達林式清洗，衝擊國家治理能力。在內需不振、通貨緊縮與去槓桿的循環沒有出現戲劇性變化，2026年中國經濟成長將持續依賴出口，這個情況究竟讓中國對外關係自主空間增加或減少，將是值得進一步觀察的方向。

中國經濟持續低迷，改革開放以來的社會契約瓦解，人民要求公益的抗爭行動不斷增加，將產生所謂「新階級戰爭」。（美聯社檔案照）附錄：中國觀測50項指標

