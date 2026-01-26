自由電子報
自由開講》從「格陵蘭」處境思考「台灣的生存之道」

2026/01/26 09:00

◎ 邱世長

台灣對等關稅15%不疊加簽署MOU，半導體及半導體衍生品等232關稅，取得最優惠待遇，到底是得？是失？引發國人不同反應。筆者認為，在川普「美國優先」的壓力下，這是台灣最好的選擇。

首先，只要涉及「護國神山」台積電的議題，國人常會繃緊神經。因為，只要台積電「根留台灣」，台灣就能安全，台灣安全甚至牽連到全世界的安危國人都期盼台積電「重心」全都在台灣，問題在國際現實的壓力下，台灣能有多少「選擇權」與「話語權」只要台積電「根留台灣」，台灣就能安全，台灣安全甚至牽連到全世界的安危。（路透檔案照）只要台積電「根留台灣」，台灣就能安全，台灣安全甚至牽連到全世界的安危。（路透檔案照）

台灣承諾投資美國，一、台灣企業自主投資2500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）；二、台灣政府以信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。台灣能對美國大聲「說不」嗎？

其次，時不我予，台積電如何「國際佈局」？不是台積電與台灣政府可以「全權決定」，因為台灣的安全，目前仍得全靠「美國撐腰」！就算台灣不願意「護國神山」台積電，未來可能會有「四成產能」外移，又能如何？

其三，看看看格陵蘭處境，想想台灣政府的「兩難困境」！自從川普「強行逮捕」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，國際社會的氛圍，已經「質變」了！美國總統川普近日對取得格陵蘭態度越趨明顯，格陵蘭人心理壓力倍增，丹麥的格陵蘭社群發起在各地同步舉行「別碰格陵蘭」（Hands off Greenland）遊行，訴求：「格陵蘭不出售、格陵蘭屬於格陵蘭人」。然後呢格陵蘭民眾在首都努克（Nuuk）的美國領事館前，高舉「我們是非賣品」的手寫標語，向川普政府的購島野心表達強烈不滿。（法新社檔案照）格陵蘭民眾在首都努克（Nuuk）的美國領事館前，高舉「我們是非賣品」的手寫標語，向川普政府的購島野心表達強烈不滿。（法新社檔案照）

許多國家對格陵蘭處境「視若無睹」，根本不敢與美國總統川普「正面衝撞」，強權的俄羅斯如是，中國亦如是！最後，台灣半導體「部份產能」外移到美國，是政府在「兩難困境」下的「最佳選擇」，國人不需「苛責」政府，因為「換誰執政」都一樣！

台灣若想在這「實力即王道」的國際現實中苟安，與美國保持「良好關係」，抵擋中國的虎視眈眈，已經是「台灣的生存之道」！不是嗎？

（作者為教育人員）

