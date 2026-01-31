自由開講》從韓國「黑色橡膠鞋」判決談東亞藝術家權利

◎ 金允厚

近來，韓國最高法院就長年爭議的漫畫作品《黑色橡膠鞋》著作權糾紛作出最終判決，確認原創作者的著作權地位，否定出版方基於不對等契約所主張的全面控制權。這起案件表面上是一宗法律訴訟，實際上卻揭露了東亞文化產業長期存在的結構性問題。

在韓國、日本與台灣，文化產業近年蓬勃發展，漫畫、影視、表演藝術與數位內容屢屢被視為國家競爭力與文化軟實力的象徵。然而，在這些成功背後，藝術家往往處於弱勢地位。許多創作者在進入產業初期即被要求簽署不對等契約，將著作權全面讓渡，創作過程中的準備、排練與研究勞動也未獲合理報酬。

《黑色橡膠鞋》判決的重要性，在於法院不再僅以「是否簽約」作為判斷標準，而是正視創作者與企業之間實際存在的權力落差，並將藝術創作視為一種應受保障的專業勞動，而非單純的熱情或機會。

這樣的觀點，對台灣同樣具有啟示意義。若藝術家權利僅仰賴個別判決維繫，終究難以改變整體生態。唯有透過更明確的法律制度、公平契約原則，以及地方政府在補助與公共文化計畫中落實合理報酬與權利保障，文化產業的發展才能建立在公平且永續的基礎之上。

保護藝術家權利，並非阻礙文化產業發展，而是確保其長遠生命力的必要條件。

（作者為大韓民國首爾特別市松坡區議會政策支援官）

