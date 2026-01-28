自由電子報
自由開講》司法看風向？！ 三位大法官「 洗白」髮夾彎～

2026/01/28 18:00

◎ 楊智強

台北市某國小發生小三學童情緒失控，在教室持剪刀揮舞，師生飽受驚嚇，兒少暴力事件處置再度引發爭議。近日憲法法庭裁定受理《少年事件處理法》關於刑事移送疑義的評議，由八位大法官一致通過。當法律戮力於將加害者護送回「重啟人生」軌道，新北割頸案被害家屬卻在庭上面對「讓兇手孝順被害人」荒謬論述時，原本標榜守護兒少的法律，顯已深陷理想化的迷霧，異化為縱容暴力的防火牆。

匪夷所思的是，此次八位大法官一致受理。卻令人回想起先前爭議中，以技術性立場「暗助」憲法法庭陷入癱瘓僵局，卻又坐領乾薪的三位大法官。當初透過程序杯葛，默許國家最高司法守護神深陷「植物人」狀態，導致多項重大法案監督陷入癱瘓。如今面對北捷案和割頸案二審宣判所引發的滔天民怨，竟得以華麗轉身，急著在《少事法》的憲法評議中爭取發言權。從親手拆解法治引擎，到衝鋒正義領航員的髮夾彎，割稻尾的諷刺感不言而喻八位大法官一致受理本案。卻令人回想起先前爭議中，以技術性立場「暗助」憲法法庭陷入癱瘓僵局，卻又坐領乾薪的三位大法官。（本報製圖）八位大法官一致受理本案。卻令人回想起先前爭議中，以技術性立場「暗助」憲法法庭陷入癱瘓僵局，卻又坐領乾薪的三位大法官。（本報製圖）

精準觀測民意風向後的「政治性校正」，究竟是法理邏輯的突然頓悟，還是為了修補自身助長司法癱瘓的汙名？當司法權的覺醒，總是巧妙地與民情的憤怒保持同步，遲來的憲法關懷，恐怕是為了公信力緊急插上葉克膜。制度性的怠惰與雙標，正成最糟糕的法治教育示範。

另一方面，社會憂慮目前《少事法》恐難防堵黑幫將其視為「法律免死金牌」，面臨滲透校園危機。倘若黑道指使少年充當第一線殺手，擅用「去標籤化」與「前科塗銷」作為低成本犯罪的脫罪方案，司法若仍維持無差別的隱匿保護，無疑自廢武功，恐造成社會恐慌。當法律致力於守護加害者的重生機會，是否也變相地將廣大校園師生，推向風險最前線？倘若黑道指使少年充當第一線殺手，擅用「去標籤化」與「前科塗銷」作為低成本犯罪的脫罪方案，司法若仍維持無差別的隱匿保護，無疑自廢武功。（圖取自freepik）倘若黑道指使少年充當第一線殺手，擅用「去標籤化」與「前科塗銷」作為低成本犯罪的脫罪方案，司法若仍維持無差別的隱匿保護，無疑自廢武功。（圖取自freepik）

而所謂「修復式司法」在重大惡性案件中的現實困境，更凸顯制度的失衡。當司法體系試圖在尚未見到真誠悔悟的基礎上，情勒被害家屬承擔「原諒」大義，甚至以「修復」之名行道德綁架之實，無疑是對家屬創傷的再度凌遲。社會期待的應是以被害人的療癒為核心，而非將被害人推往司法理想主義的烏托邦，用家屬的餘生痛苦來成就加害者的滿血復活。

少年司法不應是無限上綱的避風港，更不該是大法官在法理與政治間玩弄雙標的秀場。尤其是曾參與癱瘓憲法功能的三位大法官，若企圖以此案的「積極」來掩蓋過去的「消極」，無視制度停擺的憲政危機，卻藉此案收割守護社會安全的好感。因案制宜的投機心態，才是對憲法最難堪的褻瀆。

司法不應是大法官洗白名譽的轉運站，唯有讓正義被看見、讓風險被評估，少事法才能擺脫「加害者護盾」的汙名，成為守護法治尊嚴與公共安全的堅實防線。

（作者為國小教師）

