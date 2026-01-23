自由電子報
自由開講》同為金門人 談李洋、陳玉珍談身份認同

2026/01/23 10:00

◎ 張經偉

同為金門人，李洋說「我是金門人，我是台灣人」，陳玉珍則「早就說過一百遍我不是台灣人。」考量個人成長名著《原子習慣》對於「身份認同」的強調，或許，比起訴諸情感，我們更該談談身份認同的「效益」運動部長李洋。（資料照）運動部長李洋。（資料照）

美國南北戰爭期間，南軍將領亞米斯德（Lewis A. Armistead）身負重傷、倒臥戰場比出共濟會手勢，終為北軍中的共濟會友救起、送醫。我們會有很多的個人認同，不只國旗、軍旗，像共濟會的源起是「工匠公會」這種職業認同。愈能明察多樣化的「我與他人之間的共同」，愈有可能為自己帶來及時雨：就算亞米斯德遭遇的不是戰火，而是強震、水患、氣爆、交通事故…同一個共濟會手勢，路過的會友必也伸出援手。

改編自經典戰地文學《西線無戰事》的動漫《86—不存在的戰區—》之中的主角五人，對他們理論上效忠的共和國相當厭惡（因為共和國的高層也把他們當成「不存在的」戰地砲灰），但仍身披共和國軍服拚死作戰。維繫他們彼此的認同感，是一同赴湯蹈火、一同笑罵高層、軍事行動結束後一同聯誼遊戲…運動賽事在英語裡也是遊戲（Game），當然李洋會有台灣人認同：羽球路上一定許多球友是台灣人，這正是陳玉珍所沒有的：希望各位不要認為我對公眾人物「品頭論足」是物化、性騷擾等等，有運動跟沒運動，體態上就看得出差別，請細思「健身」二字之意味。國民黨立委陳玉珍。（資料照）國民黨立委陳玉珍。（資料照）


總之，個人身心健康也好、外部社會援助也好，不同的「身份認同表態」象徵效益天壤之別。李洋、陳玉珍，故鄉金門但正在台北任職，假如：去年年底的台北捷運恐攻，兩人皆在現場，但凡「體育愛好者」一定都會站到李洋左右，至於「早就說過一百遍我不是台灣人」的陳玉珍，只怕有如「早就對這座城市比一百次中指手勢」，誰願與之並肩？

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

