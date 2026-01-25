自由電子報
自由開講》客家鑲嵌台灣 才有客語復興

2026/01/25 07:30

◎ 廖經庭

114學年度「客語結合十二年國教：六校共備會議」日前在屏東縣內埔農工舉辦，發表者分享將客語融入餐飲教學、自然實驗、走讀考察與管樂藝術，但許多授課教師在課程反饋上，卻提出一個令人憂心的現象，即：學生都不太會使用客語，甚至還有也發現原住民學生較不畏懼顯露自己的族群身分與語言使用；相較之下，客籍的學生卻在族群表徵上呈現「隱形化」的現象，這種「隱形客家人」的現象，也是導致客籍學子不太願意客語的主因之一。

屏東縣打造全齡客語沉浸系統，小朋友們透過闖關遊戲大聲說客家話，表現精彩。（資料照）屏東縣打造全齡客語沉浸系統，小朋友們透過闖關遊戲大聲說客家話，表現精彩。（資料照） 因此，推動客語普及的步驟，除了在基礎教育階段廣設本土語言課程之外，如何增強族群認同並提升客語的吸引力，使客語從教室走向全民，這也是推動客語永續的必要途徑之一。

「台灣當慶」朗朗上口 盼成應援語

客家「隱形化」隨著現代化社會更加嚴重，因主流強勢語言國語的普遍使用，相較於早期，現代客籍學生的國語口音與其他大眾無異，在缺乏明顯語言標記的情況下，客家人的族群「隱形化」現象更趨明顯。另外，台灣社會上長期存在「客家人很節儉、很吝嗇」的刻板印象，這種「標籤焦慮」也導致客籍孩子選擇「低調」以避開標籤。

筆者建議客委會除了單純的語言教學外，也應積極進行價值觀的轉化，可針對客家族群的文化背景、語言、習俗、歷史經驗或生活方式等，進行客家行銷策略，並將客家文化整合入台灣社會之中，例如「硬頸精神」不只是客家人的形容詞，也可取來描述台灣人不屈不撓以及追求卓越的「台灣職人精神」；而客家「惜物」觀念也可積極推行，此與今日台灣社會強調的永續消費、綠色生活不謀而合。

使用客語不僅只是流傳客家文化而已，吾人也可思考如何將「客語本土化」，客語詞彙也應鑲嵌於台灣社會脈絡之中，例如2024年世界棒球十二強賽，「台灣尚勇」（台灣台語意象）成為國人朗朗上口的應援詞，但客語也有類似的詞彙，我們也可使用「台灣當慶」（dong53 kiang11） （客語意象）在即將到來的世界棒球經典賽（WBC），將「當慶」推廣為與「尚勇」並列的應援詞，讓客語從「教室裡的母語」變成「全台的脈動」，相信也能讓國人共同感受到客語的節奏力，客家文化也將成為台灣集體記憶的一部分，這也是「台灣人的客家」具體實踐。

2024年世界棒球十二強賽，「台灣尚勇」成為國人朗朗上口的應援詞，圖為國立臺灣歷史博物館「冠軍之路：臺灣尚勇」特展開幕典禮。（資料照，獅隊提供）2024年世界棒球十二強賽，「台灣尚勇」成為國人朗朗上口的應援詞，圖為國立臺灣歷史博物館「冠軍之路：臺灣尚勇」特展開幕典禮。（資料照，獅隊提供） 跟社會產生律動 母語不會消失

因此，當客語能跟台灣社會脈動產生律動，客語就不是一種擔憂會消失的母語，客語反而可轉化成台灣社會的文化資本，「隱形客家人」轉化為「自豪客家人」，讓學生更有動機學習客語，甚至也能吸引非客籍學生也覺得客語「當派頭」（dong53 pai11 teu55） ，學生學習動機將從防禦轉為主動，學習客語的動機也會更為強烈，客語也能永續流傳，而「客家不只是客家人的客家，更是台灣人的客家。」

（作者為高中教師、中央大學客家社會文化所碩士）

