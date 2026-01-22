林修民 半導體看天下》韓國的確應該擔心 台美半導體關稅談判結果

韓國李總統所說的台韓半導體幾乎佔了全球市場的九成，其實只有先進製程晶圓代工部分而已。但這並不代表整體的半導體產業。事實上、這一個部分在三星宣布要去美國蓋2奈米廠，並取得特斯拉的訂單之後，在這一部分基本上台韓的美國關稅問題已經處於同一個地位。

◎ 林修民

台美的關稅談判結果談得好不好，其實看韓國的反應就知道。這幾天韓國的媒體紛紛報導，台美談判結果對於韓國的半導體業恐將處於不利的地位，但韓國總統李在明卻表示他不擔心，事實上，他的說法是對於韓國在全球半導體界地位的誤解。

川普與商務部長盧特尼克的看法一致

不只川普總統先前已經多次表示，要求製造業回美國，要求外國廠商來美國生產，否則就祭出關稅之後。而上週商務部長盧特尼克更清楚宣布想要生產半導體的公司只有2個選擇：要嘛支付100%的關稅、要嘛在美國生產。

川普總統（右）要求製造業回美國，商務部長盧特尼克（左）說生產半導體的公司不在美生產，要支付100%的關稅。（美聯社檔案照）李在明說「半導體市場中，韓國與台灣合計占有80～90％的市占率，如果真的課徵100％關稅，結果將是美國的半導體價格上漲100％」。

這位總統先生可能搞不清楚狀況，台積電已經大規模要在美國投資，如果真的是美國要課關稅的話，那也是你們韓國生產要運到美國的產品會被課，台積電不會，那怎麼會造成半導體的價格上漲？

南韓總統李在明表示，如果華府對半導體進口徵收更高的關稅，可能會推高晶片在美國市場的價格。（歐新社檔案照）李在明搞不清楚半導體、晶圓代工與記憶體的關係

從他的談話其實看得出來他其實對半導體的產品種類與全球競爭狀況十分不熟。

現在的問題不在於先進製程的晶圓代工

韓國李總統所說的台韓半導體幾乎佔了全球市場的九成，其實只有先進製程晶圓代工部分而已。但這並不代表整體的半導體產業。事實上、這一個部分在三星宣布要去美國蓋2奈米廠，並取得特斯拉的訂單之後，在這一部分基本上台韓的美國關稅問題已經處於同一個地位。

韓國的麻煩是在記憶體部分

記憶體分為兩個部分，我們可以把它簡單歸類為DRAM還有NAND， 但這兩塊，目前對韓國都非常的不利。

在DRAM部分，韓國總統很高興的說之前美韓談判，美國保證不會讓韓國取得高於外國競爭對手的關稅。事實上、在這部分韓國的競爭對手只有一個：就是美國的美光，跟台灣一點關係都沒有。實在不清楚他把台灣拉出來幹什麼！

美光是美國自家產業，且宣布在國內擴產，韓國DRAM在美國市場恐怕前途堪憂。（法新社檔案照）而美光是美國自家的產業，而且宣布在國內擴產的情況底下，韓國DRAM在美國市場未來恐怕前途堪憂。因為三星只有宣布在美國建設邏輯晶片的工廠，並沒有宣布要建記憶體的工廠，而這個也是美國商務部長直接點名要的。

而在海力士的部分，雖然他有宣布在美國印地安納州要建先進封裝廠，但他不是DRAM而且金額也只有30億美元，跟台積電至少1000億起跳比起來，實在差距很大，這樣到底有沒有辦法讓川普老大開心，連我個人都打上一個極大的問號！

在NAND的部份、情況跟DRAM類似。韓國主要的競爭對手是美國，但又多了一個日本的凱俠（kioxia）.

而不管是DRAM或是NAND，以目前產品的市場地位來看，台灣跟韓國比較像是供應鏈，而不是競爭對手的關係，所以韓國總統說不低於競爭對手拿台灣來比，那是大錯特錯。

而在目前的情況底下，韓國記憶體要跟美光直接比關稅，幾乎毫無勝算。

記憶體連帶影響整體韓國晶圓代工

韓國三星只有宣布在美國建設邏輯晶片的工廠，未宣布要建記憶體的工廠。（路透檔案照）

而韓國三星向來又是以整合的IDM作為公司產品的策略，過去這樣子的好處就是他可以拿去記憶體賺錢的部分來補足他晶圓代工面對台積電的弱勢，但以現在關稅的樣貌來看，如果記憶體因為關稅遇到嚴重的逆風，恐怕晶圓代工的競爭力也會受到影響，這就是韓國目前專業的半導體專家媒體所真正擔心的。

（作者為科技專欄作家）

